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+Deportes

El Torneo Cidade de Narón de hockey patines confirma el auge de la disciplina 

Más de 200 deportistas se dieron cita en la segunda edición de esta exitosa iniciativa

Redacción
10/06/2026 22:21
Uno de los duelos disputados en el torneo
Uno de los duelos disputados en el torneo
Daniel Alexandre
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Si el pasado año el Torneo Cidade de Narón fue ya un éxito, en esta segunda edición la iniciativa del Hockey Narón ha confirmado que esta disciplina no es en absoluto minoritaria en la comarca. Con más de 200 deportistas del club anfitrión, As Pontes, Compañía de María, Oroso, Ponferradina y Laredo, se llenó un pabellón de O Val en el que habitualmente realizan sus entrenamientos. 

La ausencia de Traviesas se solucionó con la conformación de equipos mixtos entre las jugadoras de las restantes formaciones, dándole así a estas deportistas el protagonismo que se merecen. Con deportistas de entre 4 y 15 años, abrieron fuego las escuelas, para dar paso a unas citas benjamín e infantil en el que As Pontes y Narón hicieron que el triunfo se quedase en la comarca.

hockey
La iniciativa fue todo un éxito
Cedida

La jornada tuvo su broche con el duelo internacional entre el Compañía y el luso de Infante de Sagres, con jugadores que formarán en la OK Liga. Usuarios de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, vecinos del club, fueron encargados de la realización de los trofeos así como de su entrega.

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