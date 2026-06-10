Diez equipos de veteranas se citan en Ferrol para vivir una fiesta del baloncesto

Imagen de la presentación de la tercera edición del torneo de veteranas Cidade de Ferrol Cedida

Ferrol siempre ha sido una ciudad en la que el baloncesto ha tenido un peso muy importante. La pasión por ese deporte no ha hecho más que aumentar en los últimos años con los grandes éxitos del Baxi Ferrol. Pero antes, ya se practicaba por muchas jóvenes que disfrutaban jugando. Ahora, tiempo después, algunas de esas deportistas forman parte de un equipo, el Básquet Aurum Ferrol que no tiene otra misión que seguir proporcionando alegrías. Por ello, junto con el Concello y la colaboración de Gadis, Fegaba y 2M, organizarán el Torneo Cidade de Ferrol, que este año cumple su tercera edición y que contará con diez equipos de todo el territorio autonómico y alguno del nacional.

Esta competición, como explicó Carmencha Fernández Corral, “naceu coa idea de facer ver á sociedade ferrolá que hai vida deportiva máis alá dos 35 anos. Animamos ás mulleres desas idades, que teñen ganas de empezar no baloncesto ou de rematala que o fagan no Aurum”. Junto a ella, también estuvieron María José Iglesias, Teté Tizón y la leyenda Maca Cabeleiro, que reconoció que “estou encantada de estar con este grupo. Foi unha forma de volver a estar moi activa. Teño que dar gracias a Paz Paz Picos, que iniciou todo isto, avisoume e non podo estar máis feliz”.

Respecto a la parte competitiva, tanto Fernández como el concelleiro de Deportes, Ricardo Aldrey, comentaron que participarán diez equipos –dos del Aurum, ADC 2+1 (Santiago), CD Golfiños (Sada), CD Marchica (Luarca), Cris Seijo Fundación Breogán (Lugo), Demamas (Marín), Las Herminias (León), Kemegal CLB (Vilagarcía) y Pelayas Vintage (Santiago)–, lo que supone “un pracer recibir estes equipos na nosa cidade”.

En cuanto a los encuentros, explicaron que el sábado se disputaron todos los partidos de la fase de grupos. Los choques comenzaron a las 10.00 horas hasta las 14.15 horas. En ese momento habrá una pausa para comer antes de volver a la acción a las 16.00 hasta las 20.15. Además, para agilizar los duelos, estos tendrán cuatro cuartos de ocho minutos a tiempo corrido, pero con la particularidad de que los dos últimos minutos del encuentro serán a tiempo parado. El domingo se disputarán los cuartos, las semifinales y la final, en un horario de 10.00 a 13.15 horas. Una vez que termine el último compromiso se realizará una visita a las Meninas de Canido en la que se dará a conocer el barrio.