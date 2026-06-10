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Triatlón

Cariño colma de éxitos a la comarca

Náutico de Narón, Natación Cedeira Delikia y Triatlón Ferrol regresaron cargados de medallas

Redacción
10/06/2026 20:32
Momentos antes del inicio de la competición
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La numerosa delegación comarcal que acudió a Cariño para disputar el Circuito ­Triatlón de Menores, el triatlón de promoción cadete y el ­duatlón de menores de promoción cosechó un gran botín. 

Así, en la clasificación por clubes, el Náutico de Narón benjamín masculino –Hugo Alage, Gabriel y Antón Encinas– se alzó con la segunda posición, mientras que en la actuación individual Adrián Alarcón (Triatlón Ferrol) y su compañera Candela Martínez-Raposo fueron oro. De igual manera que hizo María Benasach, en alevín, con un Natación Cedeira Delikia –Lara Freire (bronce), Carme Lorenzo y Paula Castro– que fue el ganador por equipos. 

Mientras, en la división masculina triunfó el Triatlón Ferrol –Dylan Alarcón (bronce), Iñigo Martínez-Raposo y Raúl Alvite–. En infantil, hubo doble podio en individual, con Vega Yáñez (Cedeira) y Lucía Alvite (Ferrol) siendo primera, misma posición que Iván Gómez, y segunda. Un éxito que redondeó la plata del equipo ferrolano –la propia Alvite, Cecilia Benasach y Leire Castro–. 

Respecto a la prueba de promoción, ahí arrasaron Irene García y Lucía Ageitos (Cedeira), que fueron oro y plata. Ellas dos junto a Noa Villadóniga, aseguraron el primer puesto, mientras que el cuadro masculino –Jeyden Silva, Martín Otero y Roque Caneiro– ocupó el tercer lugar. Por último, en el duatlón, la delegación cosechó un primer puesto –Xalo Cabarcos– y dos segundos –Marina Martínez-Raposo y Carlos Benasach–. 

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