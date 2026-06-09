Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Sexta posición para el Marina Ferrol en el Gallego de Cervo

La escuadra ferrolana alevín acudió a la competición gallega con varias bajas

Redacción
09/06/2026 21:45
Integrantes del conjunto ferrolano
Integrantes del conjunto ferrolano
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Marina Ferrol inscribió su nombre como sexto clasificado en el Campeonato Gallego alevín de verano que el pasado fin de semana tuvo lugar en la lámina de agua de Lieiro, en Cervo. La joven formación de la ciudad naval no pudo acudir al completo a esta prueba autonómica, por lo que sus opciones de pelear por las medallas no se equipararon al resto de rivales. 

natacion copa prebenjamin caranza

Natación Ferrol, anfitrión y medallista

Más información

En la fase de grupos, el grupo local se impuso al Santiago femenino y al Náutico de Vigo B, cediendo sólo ante As Mariñas. Así, el conjunto ferrolano peleo por las ocho primeras plazas, cayendo ante el Rías Altas Coruña y el otro grupo olívico. Su triunfo, otra vez, ante las compostelanas, les dio la sexta posición.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620