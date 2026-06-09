Sexta posición para el Marina Ferrol en el Gallego de Cervo

Integrantes del conjunto ferrolano Cedida

El Marina Ferrol inscribió su nombre como sexto clasificado en el Campeonato Gallego alevín de verano que el pasado fin de semana tuvo lugar en la lámina de agua de Lieiro, en Cervo. La joven formación de la ciudad naval no pudo acudir al completo a esta prueba autonómica, por lo que sus opciones de pelear por las medallas no se equipararon al resto de rivales.

Natación Ferrol, anfitrión y medallista Más información

En la fase de grupos, el grupo local se impuso al Santiago femenino y al Náutico de Vigo B, cediendo sólo ante As Mariñas. Así, el conjunto ferrolano peleo por las ocho primeras plazas, cayendo ante el Rías Altas Coruña y el otro grupo olívico. Su triunfo, otra vez, ante las compostelanas, les dio la sexta posición.