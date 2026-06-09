Natación Ferrol, anfitrión y medallista

La delegación del Natación Ferrol Cedida

Natación Ferrol y Marina entraron en competición en la piscina del complejo deportivo Javier Gómez Noya como el tercer y el sexto mejor club en la recientemente finalizada Liga Galega prebenjamín. Y lo hicieron en una Copa Autonómica en la que, además, la entidad de Caranza ejerció como anfitriona y como poseedora de ese bronce en el calendario regular. No pudo revalidar en el apartado de clubes esta tercera posición-siendo finalmente cuartos-, si bien tanto la primera como la segunda entidad llevó a cabo un gran concurso de la mano de su cantera.

Una jornada de convivencia, diversión y deportividad para poner un gran broche a una gran campaña. Un programa de competición en la que Olivia Eraña Otero se hizo con la victoria en la prueba de 50 braza femenina, en la que, además, su compañera en el Marina Ferrol Valeria Dacal rozó este cajón al ser cuarta.

La delegación del Marina Ferrol Cedida

También en esta distancia, si bien en las modalidades de libre y espalda, destacó la representación de la ciudad naval. En la primera, Adrián Hermida Fernández –Natación Ferrol– fue segundo, una posición que asimismo celebró Hana Parrilla Santiago, en su caso en la cita de espalda. Un medallero local en el que también estuvo el joven anfitrión Isaac Hontalvilla da Silva. El del Natación Ferrol fue tercero asimismo en la competición de espalda disputada en la lámina de agua de Caranza.

Sexta posición para el Marina Ferrol en el Gallego de Cervo Más información

Y casi cerrando su mochila también con otros metales terminaron su gran concurso Mía Domínguez Antelo –Ferrol–, Daniella Santamaría Loureda y Rodrigo Díaz Marcos, tocando la piscina en el cuarto lugar en 100 estilos y 50 mariposa, respectivamente, mientras que Antía Otero –Marina– fue quinta en el medio hectómetro en la modalidad de libre. Este fin de semana será el turno para el trofeo autonómico benjamín en la piscina de Riazor.