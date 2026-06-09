El Arco Narón, el mejor en Boa Vila

Parte de la delegación naronesa en la competición de Pontevedra Cedida

Los cuatro títulos, otros tantos subcampeonatos y el bronce conseguidos por la delegación comarcal en el Campeonato Gallego al aire libre –cuyo “round” era asimismo puntuable para la Liga Autonómica– reflejan el gran y constante trabajo del tiro con arco local, que tuvo con este botín un gran protagonismo en el campo de tiro del Club Boa Vila en Pontevedra.

Especialmente destacable fue la competición casi fratricida en la cita de recurvo sub 18 femenina, en la que, de las cinco primeras clasificadas, cuatro son de un Arco Narón que, además, se aupó como la entidad más laureada. Una “pelea” entre compañeras en la que Lúa Teijeiro Aneiros y Lorena Quintela Anido fueron las encargadas de llegar a una final en la que se colgaron el oro y la plata, con Teijeiro defendiendo su primera plaza en el “round” y ganando a Quintela por 7-1. Previamente, en semis, la ganadora se había impuesto a su también compañera Iria Zaragoza, que finalmente terminó cuarta al ceder en la última tirada que se decidió en las tres últimas flechas (4-6) ante la coruñesa Aroa Fraga –Cutarc Team–. Un “top 5” naronés que completó Lía Lage.

Asimismo hubo doblete local en el cuadro alevín masculino, con título para Saúl Gómez –Narón– y plata para Mateo Bollaín –Arco Ferrol–. El naronés entró en los duelos eliminatorios con récord personal de puntuación, imponiéndose por la parte superior del cuadro a Ángel Suárez por 6-2. Por este mismo marcador ganó en la final al ferrolano Bollaín, que, por el otro lado, había doblegado a Áxel Fernández en el desempate. Una final local que cayó para el de Narón por 6-2. Esta entidad añadió otro títulos autonómico a su abultado casillero, con Elías Montenegro Dopico y el Arco Ferrol hizo lo propio con Ana María Fernández Coira. El primero, todavía en categoría júnior, fue el mejor en el cuadro sénior de recurvo, partiendo como tercero tras el “round”.

Su camino lo colocó en una pelea por el título en la que le ganó la partida a Marcos Rodríguez –Lumelar– en una igualada final en la que un ajustado diez le sirvió para celebrar su oro sénior por 7-3. La veterana Fernández completó este cuarteto dorado local, en su caso en recurvo +50, con un contundente 6-0 tanto en semis como en la final ante Pilar Costa –Arco Teo–.

Y un olímpico

A punto estuvo la sub 15 naronesa Paula Pérez Díaz de añadir otro oro a la lista naronesa, si bien la flecha decisiva en la final ante Emma García con el empate (5-5) en el marcador, fue para la tiradora de Valdeorras, por lo que la local finalizó segunda. La alevín Alba Oca Barreiro completó el medallero del Arco Narón con un bronce, después de ganar en la última tirada a la ourensana Hernández.

Daniel Castro, arquero olímpico pontés: “El tiro con arco me dio mucho más que medallas que colgar en la pared” Más información

Mientras, en la modalidad de compuesto, y con algunos de sus antiguos compañeros de selección comenzando ahora la Copa del Mundo en Turquía, el olímpico Daniel Castro –Sílex As Pontes– sigue dando pasos en este arco que, cabe recordar, formará parte del programa deportivo en Los Ángeles 2028.

A su “top 10” en el pasado Nacional de febrero, el de la villa añade ahora el subcampeonato gallego. Castro fue segundo en el “round” empatado a puntos con un más experimentado en esta modalidad Rubén Rodríguez con el que se vería las caras en la final. Un igualado enfrentamiento (141-135) en el que el pontés fue segundo y con el que demuestra que sigue dando pasos en este nuevo tablero.