Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Ana Piñón, del RSM de Pantín, ya tiene su pase para el Gadis Surf Festival Ferrol

La cita clasificatoria para el circuito europeo júnior y para el de longboard se disputa entre el 24 y el 28 de este mes

Redacción
09/06/2026 21:37
Piñón, en los "trials" del pasado año
Piñón, en los "trials" del pasado año
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gadis Surf Festival Ferrol será el encargado de dar el pistoletazo de salida a un completo programa de esta disciplina que en las próximas semanas llenará las aguas de la comarca. Esta cita, que vivirá entre el 24 y el 28 de junio su tercera edición, volverá a tener como escenario principal las aguas de Esmelle, en las que se diputará la segunda de las citas europeas del clasificatorio para el circuito júnior –JQS– y otra para la competición de longboard –LQS–. 

Una importante competición de base en la que, además, y merced a la colaboración de Deporte Galego, habrá presencia local. Esta correrá a cargo de Ana Piñón –RSM Pantín–, que el pasado año ya se ganó su plaza en la cita continental en los “trials” y que ahora ya cuenta con “wildcard”, al igual que Teo García y Daniela Alonso, en júnior, y Lola Bermúdez de Castro y Iago Formosel, en longboard.

Ferrol brinda un espectáculo hasta el final

Más información

En total serán más de 150 los nombres que llenarán las aguas ferrolanas en estas jornadas, con la presencia asimismo confirmada del campeón europeo júnior y del pasado año, Alfonso Suárez; el campeón del mundo sub 16, Dylan Donegan, o la plata europea júnior, Carla Morera, junto con Edouard Delpero, Dantas o Dupont en longboard.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620