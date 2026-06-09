Ana Piñón, del RSM de Pantín, ya tiene su pase para el Gadis Surf Festival Ferrol

Piñón, en los "trials" del pasado año Cedida

El Gadis Surf Festival Ferrol será el encargado de dar el pistoletazo de salida a un completo programa de esta disciplina que en las próximas semanas llenará las aguas de la comarca. Esta cita, que vivirá entre el 24 y el 28 de junio su tercera edición, volverá a tener como escenario principal las aguas de Esmelle, en las que se diputará la segunda de las citas europeas del clasificatorio para el circuito júnior –JQS– y otra para la competición de longboard –LQS–.

Una importante competición de base en la que, además, y merced a la colaboración de Deporte Galego, habrá presencia local. Esta correrá a cargo de Ana Piñón –RSM Pantín–, que el pasado año ya se ganó su plaza en la cita continental en los “trials” y que ahora ya cuenta con “wildcard”, al igual que Teo García y Daniela Alonso, en júnior, y Lola Bermúdez de Castro y Iago Formosel, en longboard.

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En total serán más de 150 los nombres que llenarán las aguas ferrolanas en estas jornadas, con la presencia asimismo confirmada del campeón europeo júnior y del pasado año, Alfonso Suárez; el campeón del mundo sub 16, Dylan Donegan, o la plata europea júnior, Carla Morera, junto con Edouard Delpero, Dantas o Dupont en longboard.