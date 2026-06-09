Ana Piñón, del RSM de Pantín, ya tiene su pase para el Gadis Surf Festival Ferrol
La cita clasificatoria para el circuito europeo júnior y para el de longboard se disputa entre el 24 y el 28 de este mes
El Gadis Surf Festival Ferrol será el encargado de dar el pistoletazo de salida a un completo programa de esta disciplina que en las próximas semanas llenará las aguas de la comarca. Esta cita, que vivirá entre el 24 y el 28 de junio su tercera edición, volverá a tener como escenario principal las aguas de Esmelle, en las que se diputará la segunda de las citas europeas del clasificatorio para el circuito júnior –JQS– y otra para la competición de longboard –LQS–.
Una importante competición de base en la que, además, y merced a la colaboración de Deporte Galego, habrá presencia local. Esta correrá a cargo de Ana Piñón –RSM Pantín–, que el pasado año ya se ganó su plaza en la cita continental en los “trials” y que ahora ya cuenta con “wildcard”, al igual que Teo García y Daniela Alonso, en júnior, y Lola Bermúdez de Castro y Iago Formosel, en longboard.
En total serán más de 150 los nombres que llenarán las aguas ferrolanas en estas jornadas, con la presencia asimismo confirmada del campeón europeo júnior y del pasado año, Alfonso Suárez; el campeón del mundo sub 16, Dylan Donegan, o la plata europea júnior, Carla Morera, junto con Edouard Delpero, Dantas o Dupont en longboard.