Ainhoa Lechuga y las júnior del Sincro Ferrol cierran un gran ejercicio

Las ferrolanas, en las instalaciones coruñesas Cedida

El trabajo del Sincro Ferrol tuvo en la piscina de A Sardiñeira un doble brillo dorado con toques cobrizos, gracias a la gran actuación de sus deportistas en la IV Copa Promoción.

Unas primeras posiciones logradas por Ainhoa Lechuga y el equipo acrobático júnior de Miriam Couce, Alba Couto, Lucía Cupeiro, Catuxa Díaz, Cecilia Posas, Sofía y Belén Rodríguez y Alba Ulloa, con las que, además, esta formación consigue el título autonómico. El Sincro Ferrol fue el mejor en un podio en el que también estuvieron el Aguamarina y el CN Coruña, en una competición con seis formaciones.

Por su parte, Lechuga también regresó a casa con dos oros, en su caso en un solo máster en el que fue la mejor entre cinco competidoras. También en esta categoría llegó otra recompensa para el club de Caranza, con el bronce de la propia Lechuga, Sabela Ces García, Pili Ces Riobo, María Jesús Fernández, Teresa de la Trinidad Filgueiras, Rosa María Gómez, Yolanda Vázquez e Inés Victoria en acrobática máster. Una competición que redondeó la quinta plaza del combo infantil de Briana Algaba, Ruth Carreira, Daniela Dapena, Xiana Fernández, Alba López, María López, Vega Martínez, Sabela Mayobre, Carla Nieto, Ana Roca y Candela Lourés.