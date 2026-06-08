Un segundo puesto de Jorge Cagiao para coger confianza

Javi Martínez y Jorge Cagiao estrenaron su nueva montura, un Toyota Yaris GR Rally2, con una segunda posición Cedida

A pesar de dos meses parado, de estrenar nuevo coche y de llevar bastante tiempo sin correr una prueba del siempre exigente Campeonato Gallego de rallys, Jorge Cagiao y Javi Martínez demostraron estar hechos de otra pasta. La dupla compuesta por el naronés y el salcedense finalizó en la segunda posición en un Rallye de Pontevedra en el que el nivel de inscritos fue altísimo.

De hecho, tras acabar la prueba, Cagiao se mostró muy contento por “finalizar nuestro estreno a bordo del Toyota Yaris GR Rally2 con un gran segundo puesto y el objetivo cumplido de haber podido llegar a la meta para probar muchas cosas y adaptarnos a esta nueva montura que nos acompañará en el Rallye de Ourense. Las sensaciones han sido buenas, pero queda mucho por descubrir y mejorar a medida que sumemos más kilómetros”, indicó al tiempo que añadió que “ha sido un fin de semana muy bonito tras tiempo sin estar en el regional, pero hemos disfrutado mucho corriendo de nuevo cerca de casa. Toca pensar en el próximo fin de semana”.

Precisamente a esa prueba nacional llega, como él mismo dijo, con la moral por las nubes pues parece que esos problemas que tuvo con su anterior coche quedaron atrás. Ahora puede apretar sin miedo a que falle y eso se notó mucho en su estilo de piloto, que ya que no se tuvo que preocupar por nada más que por ir rápido. Así, desde el inicio el naronés se mostró muy veloz, marcando el segundo mejor crono en un "shakedown" donde Daniel Berdomás-Brais Mirón, Iván Ares-Borja Rozada y Alberto Meira-Avelino Martínez también demostraron su velocidad y que no iban a pasearse.

Con todo, fueron Cagiao y Martínez quienes avisaron primero al anotarse el “scratch” en la pasada por Cerdedo-Cotabade, un tramo de 17,4 kilómetros muy rápido, técnico y estrecho. Aprovechando esas características, el bicampeón del Campeonato de España de rallyes de asfalto le endosó casi diez segundos a Meira y Ares, mientras que Berdomás, que está en un estado de forma increíble, le siguió el ritmo y se quedó sólo a tres décimas.

Un tiempo que recortó en Moraña-Barro, después de ser el más rápido, con Jorge sólo pudiendo ser cuarto tras una especial que se preveía como la más complicada del rally. Aun así, eso no amilanó a nadie, ya que tras un primer paso por las asistencias, apretaron aún más si cabe, por lo que las diferencias se redujeron mucho. De hecho, en la segunda pasada por Cerdedo, los tres primeros (Berdomás, Ares y Cagiao) apenas estuvieron separados por seis décimas.

En ese momento, la prueba estaba muy apretada y nadie quería cometer ningún fallo porque todos sabían que era definitivo, sin embargo, el arriesgar tanto podía salir caro y a Iván le salió, ya que una salida de pista le costó pelear por la victoria. Ahora, todo quedaba en manos de Daniel y Jorge, venciendo el primero.

De igual manera, la alegría para Cagiao fue doble, puesto que su primo y su tío (Alejandro e Iván) fueron segundos en el Volante FGA, mientras que Richard Franco finalizó en la vigésimo octava posición.