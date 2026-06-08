Seis oros para tres nombres locales

Mera y Ortigueira, en el cajón Cedida

Una auténtica tormenta de medallas y alegrías para la delegación local fueron las dos citas autonómicas que el pasado fin de semana se disputaron en Lugo y en O Barco de Valdeorras, en las que la delegación comarcal afrontó tanto el Campeonato Gallego sub 18 como el sub 14, respectivamente.

En la competición dirigida a deportistas de mayor edad, el doblete dorado fue para un Bruno Castro –Coruña Comarca– absoluto dominador de las competiciones de triple y longitud, en las que un sólo intento válido en la primera –14,36 metros– y un mejor salto de 6,12 metros en la segunda, le dio al ferrolano los títulos gallegos en su primer año en la categoría. Una presea dorada que asimismo logró en altura Carmen Faure –Narón–, en un concurso en el que la plata fue para otra local, Lola Vigo –Coruña Comarca–, las dos con 1,59 metros.

El también naronés Pablo Vázquez Maiztegui fue el mejor en la dura carrera de 2.000 metros obstáculos, cruzando la meta con un 6:06.22 que supone su mejor marca de la temporada. Una prueba en la que su compañera Tania López se subió también al cajón, en su caso al tercer escalón. Una lista de títulos en la que también estuvo su compañero Lois Corral, ganando con 10.96 la carrera del hectómetro y aumentando su palmarés y gran actuación en Lugo con el subcampeonato en 200 metros y una mejor marca personal de 22.55. El Ría Ferrol también se unió a esta fiesta lucense, en su caso de la mano de Olga Sánchez, que se colgó el bronce en el concurso autonómico de lanzamiento de jabalina.

Castro y Vigo, con sus medallas Cedida

Ourense

En la competición de O Barco hubo dos celebrados dobletes dorados para la delegación local. Claudia Lendoiro –Narón– se proclamó como la mejor deportista gallega tanto en la cita de disco –25,50 metros– como en la de peso –9,07 metros–. Dos títulos que también festejó Valeria Mera –Equilibrio Ferrol–, en su caso en la carrera de 500 metros y en el concurso de salto de longitud. Una última prueba esta en la que además compartió podio con su compañera de club Celia Ortigueira, que sí que pudo colgarse el oro en la competición de 220 metros vallas.

Además, tanto Mera como Ortigueira se trajeron a casa otro título, compartido con sus compañeras del relevo 4x80 metros Julia Peñas y Aldara González. Un Equilibrio que siguió aumentando su casillero de primeras posiciones gracias a Adriana Vázquez y su MMP en la final de pértiga –2,20 metros–.

Claudia Lendoiro Cedida

Por su parte, González peleó hasta el último salto por un título que finalmente se le escapó en triple, siendo segunda –9,68 metros–, al igual que su compañero Adrián Leonardo en 2.000 metros. Carla Piñeiro –Equilibrio– y Lucas Jiménez –Ría Ferrol–, asimismo con la primera mejorando sus propios registros, metieron en su mochila sendas medallas de bronce en los concursos de jabalina –23,61– y triple –9,78–.