La trainera aresana sigue entre las mejores gallegas

Los de la villa, en la regata de Moaña Remeirando

El Campeonato Gallego de ­traineras disputado en Moaña sirvió a las tripulaciones locales para ir calentando motores de cara a una cita nacional que, asimismo, tendrá estas aguas como sede.

Como aperitivo, la regata autonómica tuvo en la “Santa Olalla” aresana masculina a su cabeza de cartel, ya que fue la única de las embarcaciones de la comarca que consiguió acceder a la pelea por el título. Un oro que los de Pendo defendían tras su gran actuación en Ribeira el pasado año y que en esta ocasión no pudieron retener.

La tripulación conformada por Álvaro García, Pablo Loureiro, Cosme Sampedro, Adán Prados, Adrián Cordero, Pedro Carro, Raul Nogueras, Jesús Saavedra, Eloy Arvidas Meizoso, Antonio Teijeiro, Daniel Vázquez, Lucas Otero, Pablo Rodeiro y el patrón Hugo Rascado ocupó la tercera posición en una prueba que ganaron los que serán sus compañeros esta campaña en la Eusko Label, el Remo Chapela. Una final en la que Cabo de Cruz fue segundo y Samertolameu de Meira cerró la tabla en el cuarto lugar.

Un Campeonato Gallego en el que también estuvieron las traineras masculinas de A Cabana, Mugardos y Narón, que no pudieron entrar en esta pelea, al igual que los veteranos aresanos o la recién estrenada trainera femenina de la entidad de la villa que, eso sí, disfrutó al máximo de su primera cita en la modalidad.