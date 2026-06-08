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+Deportes

Hugo Serantes y Andrea Díaz vuelan en San Sadurniño para ser los mejores en A Cortiña

La cita popular contó con más de 150 participantes

Redacción
08/06/2026 21:57
La del Ría, durante la competición local
La del Ría, durante la competición local
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Superando la decena de ediciones, la XI Carreira de San Sadurniño volvió a convertirse en punto de encuentro obligado para todos los nombres amantes de las citas populares retadoras. Con más de 150 personas inscritas en la carrera absoluta, de casi cinco kiómetros de recorrido con salida y llegada en A Cortiña, Hugo Serantes Bouza –Náutico de Narón– y Andrea Díaz Iglesias –Ría Ferrol– fueron los más rápidos en este trazado estrenado hace tres años. 

Un cajón masculino que, cabe destacar, estuvo dominado por la representación del club naronés, ya que a Serantes lo siguieron Fernando Lorenzo y Jonathan Fernández –con Eloy Villanueva como cuarto–. Mientras, Díaz compartió podio con Tamara Fernández y Sara Pradera –Xabarís Ártabros–. Una dura carrera en la que los reconocimientos a las mejores participaciones de San Sadurniño fueron para David Tembrás Alonso –Máster 2–, a su vez decimoquinto en la general y Lucía Carballido Tembrás.

Hugo Serantes
Hugo Serantes
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Esta prueba también tuvo a los nombres más jóvenes como protagonistas, con Itziar Fernández –Náutico de Narón– como la mejor sub 16; Irene Rioseco y Santiago Hermida haciendo lo propio en sub 14; Dylan Alarcón y Ainara Rivas –Olympo As Pontes– ganando en sub 12 y su hermano Adrián Alarcón y la integrante del Ría Ferrol, Lola Pedre, en sub 10.

Ampliación de la inscripción en la IX Volta ás Forcadas en Valdoviño

Las personas más rezagadas todavía están a tiempo de inscribirse en la IX Volta ás Forcadas que se disputa este domingo día 14 a partir de las 11.00 horas. Un plazo para anotarse que se amplía hasta mañana miércoles y que se podrá realizar a través de la web de Carreiras Galegas. La prueba valdoviñesa cuenta con un trazado de nueve kilómetros –con un coste de tres euros– y otras citas de base para las que el trámite es gratuito.

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