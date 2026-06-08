El disco estatal suena a Ángela Lendoiro

La local, a la izquierda, está firmando una gran campaña Cedida

El Estadi Olimpic Camilo Cano de La Nucía acogió lo que fue una auténtica exhibición de la cantera gallega, y especialmente de una delegación comarcal que consiguió hacerse con un tercio de los metales autonómicos. Así, con nueve metales de atletas “irmandiños”, tres de estos vinieron a casa en forma de una plata y dos bronces, y con dos de estas preseas para un muy en forma Atletismo Narón.

Fue la naronesa Ángela Lendoiro la que, en una campaña espectacular, consiguió la segunda posición en el Campeonato de España sub 16 dirimido en esta localidad alicantina. Así, si la deportista local ya se había subido al cajón hace unos meses en Castellón en la competición de lanzamientos largos para ser tercera, Lendoiro sigue aumentando su palmarés con la plata al aire libre en lanzamiento de disco.

La del Atletismo Narón fue una de las protagonistas en un concurso histórico, en el que la local consiguió su mejor marca personal –43,93 metros– y sólo fue superada por, de nuevo, una Anna Recuenco inalcanzable con un nuevo récord de España con unos magistrales 56,93 metros. Un cajón en el que asimismo estuvo Aina Velasco, al igual que en Castellón, ahora como tercera clasificada en esta terna que domina el disco de base nacional.

Antón Díaz, a la derecha, sigue aumentando su palmarés Cedida

Y si Lendoiro demostró que en lanzamientos el club naronés tiene mucho que decir, su compañero Antón Díaz hizo lo propio en marcha. El canterano local, que el pasado año había sido plata con Galicia y en febrero conseguía el oro, se colgó un bronce que bien pudo haber sido, al igual que su compañera, una plata. Y, asimismo, en una carrera en la que el ganador Marcos Ruiz –Málaga– batió el récord de España. Díaz peleó hasta los últimos metros, cruzando finalmente la meta como tercer clasificado, con una nueva mejor marca personal de 13:14.23, a menos de dos segundos del subcampeonato. El naronés, además, tuvo una destacada actuación en otra cita bien diferente a la modalidad de marcha, como es lanzamiento de jabalina, en la que finalizó quinto con otra MMP de 48,57 metros.

Mucha velocidad

Y en esta tríada de medallistas, el asimismo local Martín Saavedra, en las filas del Atletismo Sada, no sólo se hizo con la tercera posición en la cita de 300 metros, sino que los 35.14 en los que paró el cronómetro en la final –ya había rebajado su MMP en semifinales, pasando de 36.65 a 35.29– suponen un nuevo mejor registro autonómico. Y al igual que Díaz, el local brilló también en otra de las citas de este Nacional, en su caso en otra de velocidad como fueron los 100 metros, en los que ocupó la sexta posición.

Saavedra, a la derecha, en el podio Cedida

Una competición estatal en la que Antía Suárez y Enrique García –Narón– también tuvieron un lugar destacado. La primera con sendos “top 10” en los concursos de disco y peso, en los que fue séptima y novena; y el segundo ocupando el séptimo lugar en la carrera de los 1.500 metros obstáculos.

En el tartán alicantino también terminó entre los mejores del país, el integrante del Ferrol Atletismo Samuel Tallón. El local se plantó en una final de 3.000 metros en la que batió su mejor registro personal para dejarlo en 9:06.12 y colocarse entre los diez mejores nacionales, al ser noveno.