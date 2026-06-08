A Fervenza se proclama campeón de la Copa Primera Futgal

El equipo de A Fervenza posa con la copa conquistada Cedida

Narón y A Fervenza-Narón O Freixo están de celebración. Y es que el equipo rosa se proclamó campeón de la Copa de Primera Futgal tras superar al Seguridade Galega- 5 Coruña gracias a un solitario tanto de Antía Díaz en la final de un torneo que se disputó en el pabellón de A Casqueira, en Pontedeume. El equipo dirigido por Leonardo Fernández se impuso en un duelo muy competido, pero en el que A Fervenza logró imponer su estilo de juego para ser campeón.