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Fútbol Sala

A Fervenza se proclama campeón de la Copa Primera Futgal

El conjunto naronés se impuso al 5 Coruña gracias a un tanto de Antía Díaz

Redacción
08/06/2026 20:53
El equipo de A Fervenza posa con la copa conquistada
El equipo de A Fervenza posa con la copa conquistada
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Narón y A Fervenza-Narón O Freixo están de celebración. Y es que el equipo rosa se proclamó campeón de la Copa de Primera Futgal tras superar al Seguridade Galega- 5 Coruña gracias a un solitario tanto de Antía Díaz en la final de un torneo que se disputó en el pabellón de A Casqueira, en Pontedeume. El equipo dirigido por Leonardo Fernández se impuso en un duelo muy competido, pero en el que A Fervenza logró imponer su estilo de juego para ser campeón.

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