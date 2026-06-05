Un final por todo lo alto de una semana mágica para el Balonmano Narón

Alicia Fernández observando el entrenamiento de los cadetes del Balonmano Narón Daniel Alexandre

Aunque hace varias semanas que la competición cesó para el Balonmano Narón, no lo hizo así sus actividades. El conjunto del municipio naronés comenzó unas jornadas de mucho trabajo para hacer un final de temporada que estuviese a la altura de todo lo vivido en un ejercicio en el que pasaron muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto, pero que permitieron al club seguir creciendo y convertirse en una de las referencias de la comarca.

Una de las actividades que más ilusión despertó en las categorías base ocurrió el pasado miércoles y ayer, viernes, puesto que la internacional española Alicia Fernández se presentó en los entrenamientos de los equipos infantil y cadete. Sin duda, en esas prácticas, dirigidas por la “Guerrera”, que recientemente logró un triplete histórico con el MKS Zagłębie Lubin al conquistar la Supercopa, la Liga y la Copa de Polonia.

Bajo su tutela, los jóvenes deportistas aprendieron muchas cosas que esperan poner en práctica este sábado en el XXXII Torneo Cidade de Narón, que servirá para poner el broche final a esta temporada. El primer equipo en saltar a la pista será el infantil, a las 10.00 horas, para medirse a sus vecinos del Balonmano Pontedeume. Nada más acabe este encuentro, sobre las 10.30, será el turno de los cadetes que también se medirán a sus vecinos comarcales. A continuación entrará el liza el Balonmano Viveiro, que se medirá a ambas escuadras para conocer quien será el campeón.

Por la tarde será el turno de los benjamines y alevines, que saltarán a la pista a las 16.00 horas. En esta ocasión, los participantes serán el Narón, el Eume y Atlántico de Oleiros. Todos ellos lucharán por hacerse con la corona de este histórico torneo naronés, que está previsto que finaliza a las 19.00 horas con la entrega de las medallas. Así se pondrá punto final a un curso y casi dará comienzo el siguiente, puesto que del 8 al 19 de junio, el club anunció jornadas de puertas abiertas para benjamines, alevines, infantiles y cadetes y así expandir el amor por este deporte en Ferrolterra.