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Atletismo

Ferrolterra se divide entre La Nucía, Lugo y O Barco de Valdeorras

Ría, Atletismo Ferrol, Atletismo Narón y Equilibrio participarán en Campeonatos Nacionales y Gallegos

Redacción
05/06/2026 19:40
Alba Filgueira y Samuel Tallón representarán al Ferrol Atletismo en La Nucía
Alba Filgueira y Samuel Tallón representarán al Ferrol Atletismo en La Nucía
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Este fin de semana será muy ajetreado para los deportistas del Ferrol Atletismo, Atletismo Narón, Ría y Equilibrio Ferrol. Y es que muchos de sus deportistas se repartirán entre La Nucía, Lugo y O Barco de Valdeorras para disputar un Campeonato Nacional sub 16 y dos Campeonatos Gallegos sub 18 y sub 14.

Las numerosas delegaciones comarcales que se desplazarán hasta esos lugares buscarán lograr los mayores éxitos posibles para demostrar que Ferrolterra es un sitio con mucho potencial en el ­atletismo. Quizá, el mayor emplazamiento para demostrarlo sea en La Nucía, pues se trata de un Estatal en el que el nivel será altísimo. 

Hasta allí acudirán Martín Barredo Rodríguez (300 metros), Guillermo Ortigueira Rivera (3.000 metros), Enrique García López (1.500 obstáculos), Antón Díaz Gómez (jabalina y 3.000 marcha), Ángela Lendoiro Rey y Antía Suárez Rey (en peso y disco), del Atletismo Narón; Alba Filgueira Rascado (1.000 metros) y Samuel Tallón Blanco, del Ferrol Atletismo; y Martín Saavedra Vizcaíno (300 metros), del Atletismo Sada. 

Estos deportistas buscarán dar su mejor versión en unas disciplinas que contarán con lo mejor del panorama nacional. No en vano, el Estadio Olímpic Camilo Cano recibirá a 782 ­atletas que buscarán el mismo objetivo que ellos, hacerse con la medalla de oro en sus respectivas pruebas. Con todo, eso no asusta a los locales, pues confían en sus posibilidades y el gran trabajo que realizaron para poder estar en esa tesitura. 

Más pruebas

Asimismo, ellos no estarán solos allí pues en Galicia, en su tierra, tendrán el apoyo de sus familiares, amigos y compañeros de clubes, puesto que también participarán en dos Campeonatos Gallegos que les servirán para continuar con su mejoría. De esta manera, primer tendrá lugar el Campeonato Autonómico sub 18, que se disputará entre el sábado y el domingo en Lugo. Allí se desplazará una amplia delegación que casi seguro tendrán un buen desempeño, al igual que harán sus compañeros en el Autonómico sub 14 en O Barco de Valdeorras. 

Cerca de 350 deportistas participarán en la prueba de San Sadurniño

Cerca de 350 deportistas no se quieren perder este sábado la undécima edición de la Carreira Popular de San Sadurniño, que al igual que en años anteriores, es una de las más reclamadas en la comarca, no sólo por su recorrido, que será de 4,9 kilómetros, sino por los sitios en los que transcurre. 

Los primeros en abrir la veda serán sub 14 y sub 16, que echarán a correr a las 11.00 horas. Media hora después será el turno de la carrera absoluta, mientras que a las 12.20 será el turno de los sub 12; a las 12.35 de los sub 10 y a las 12.45 de los peques.

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