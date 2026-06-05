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Diario de Ferrol

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Waterpolo

El Marina Ferrol, la representación en Cervo

El conjunto de la ciudad naval jugará contra As Mariñas, Santiago y Náutico de Vigo

Redacción
05/06/2026 19:20
El Marina Ferrol competirá en la categoría alevín mixto
El Marina Ferrol competirá en la categoría alevín mixto
Emilio Cortizas
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Continúan las competiciones autonómicas de waterpolo y en esta ocasión lo hace con la celebración del Campeonato Gallego alevín-benjamín mixto, un certamen que se disputará en la Piscina Municipal de Lieiro, en Cervo (Lugo). Allí, como no podía ser de otra manera, estará el Marina Ferrol ejerciendo la representación local en la categoría de más edad. 

En concreto, el conjunto de la ciudad naval iniciará este sábado su participación en este campeonato, que cuenta con más de cien deportistas entre las dos divisiones, midiéndose al As Mariñas (11.00 horas). Tras un breve descanso, el equipo ferrolano volverá al agua a las 13.15 horas para medirse al siempre poderoso Santiago. 

Por último, cerrará la fase de grupos contra el Real Club Náutico de Vigo (16.45). En caso de avanzar a cuartos puede jugar a las 19.00 o 19.45 por un hueco en unas semifinales y un final que se disputará el domingo. 

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