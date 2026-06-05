El Campus de O Esteo regresa de la mano de Adri

Adri dirigirá las actividades del campus Xosé Ferreiro

Después de un año en el que el fútbol sala fue muy protagonista, O Esteo y Adrián Martínez Vara, Adri, decidieron que esa situación se prolongase durante este verano. De esta forman, tanto el club como el jugador celebrarán un campus para que niños y niñas, con edades comprendidas entre los seis y los quince años, gocen de este deporte y aprendan sobre él.

Esta actividad, que se desarrollará entre el 22 y 25 de junio en los pabellones de A Fraga y Monte Caxado, con horario de 9.30 a 14.00 horas, estará dirigido por el propio Adri, un referente de esta modalidad tanto a nivel local como a nivel nacional, por lo que es una gran oportunidad para aprender de su sabiduría. Respecto al precio de la inscripción, que tendrá plazas limitadas y finaliza el 8 de junio, será de 70 euros e incluirá equipación y tentempiés diarios para todos los participantes. Para anotarse o recibir más información se puede contactar a través de los teléfonos 699 219 277 y 687 831 106.