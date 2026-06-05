Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fútbol Sala

El Campus de O Esteo regresa de la mano de Adri

La actividad tendrá lugar del 22 al 25 de junio en los pabellones de A Fraga y Monte Caxado

Redacción
05/06/2026 20:04
Adri dirigirá las actividades del campus
Adri dirigirá las actividades del campus
Xosé Ferreiro
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Después de un año en el que el fútbol sala fue muy protagonista, O Esteo y Adrián Martínez Vara, Adri, decidieron que esa situación se prolongase durante este verano. De esta forman, tanto el club como el jugador celebrarán un campus para que niños y niñas, con edades comprendidas entre los seis y los quince años, gocen de este deporte y aprendan sobre él.

Esta actividad, que se desarrollará entre el 22 y 25 de junio en los pabellones de A Fraga y Monte Caxado, con horario de 9.30 a 14.00 horas, estará dirigido por el propio Adri, un referente de esta modalidad tanto a nivel local como a nivel nacional, por lo que es una gran oportunidad para aprender de su sabiduría. Respecto al precio de la inscripción, que tendrá plazas limitadas y finaliza el 8 de junio, será de 70 euros e incluirá equipación y tentempiés diarios para todos los participantes. Para anotarse o recibir más información se puede contactar a través de los teléfonos 699 219 277 y 687 831 106. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620