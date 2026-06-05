Caranza acoge la Copa Gallega prebenjamín

Imagen de una prueba en Caranza Jorge Meis

Ferrol y comarca continúan apostando por la natación, una disciplina que les ha dado muchos réditos en categorías base como sénior tanto a nivel autonómico como nacional. Por ello, impulsado por el Natación Ferrol, la Copa Gallega prebenjamín recalará este sábado en la ciudad naval, concretamente en el Complexo Deportivo Javier Gómez Noya.

Esta competición, que arrancará a las 17.00 horas, reunirá a once clubes gallegos –Natación Ferrol, Marina Ferrol, Fluvial de Lugo, Portamiña Lugo, Ponteareas, Boiro, Galaico, Fogar, Sporting Club Casino, Culleredo, Náutico de Vigo y Sada– que aportarán más de 169 nadadores y nadadoras, que están apuntados en pruebas individuales. A esa cifra hay que sumarle la participación en los relevos. Sin duda, en esta competición se podrán conocer a las futuras promesas de la natación autonómica en un lugar que tiene mucha tradición.