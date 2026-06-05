Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Natación

Caranza acoge la Copa Gallega prebenjamín

El pabellón Javier Gómez Noya disfrutará de las nuevas promesas de la natación autonómica

Redacción
05/06/2026 19:16
Imagen de una prueba en Caranza
Imagen de una prueba en Caranza
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ferrol y comarca continúan apostando por la natación, una disciplina que les ha dado muchos réditos en categorías base como sénior tanto a nivel autonómico como nacional. Por ello, impulsado por el Natación Ferrol, la Copa Gallega prebenjamín recalará este sábado en la ciudad naval, concretamente en el Complexo Deportivo Javier Gómez Noya. 

Esta competición, que arrancará a las 17.00 horas, reunirá a once clubes gallegos –Natación Ferrol, Marina Ferrol, Fluvial de Lugo, Portamiña Lugo, Ponteareas, Boiro, Galaico, Fogar, Sporting Club Casino, Culleredo, Náutico de Vigo y Sada– que aportarán más de 169 nadadores y nadadoras, que están apuntados en pruebas individuales. A esa cifra hay que sumarle la participación en los relevos. Sin duda, en esta competición se podrán conocer a las futuras promesas de la natación autonómica en un lugar que tiene mucha tradición. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620