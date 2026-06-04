Todo preparado para la celebración de una nueva edición del As Pontes Ecuestre

Imagen de archivo del As Pontes Ecuestre Daniel Alexandre

Este fin de semana regresa una de las competiciones de hípica más esperadas de Ferroltera, el As Pontes Ecuestre. Este año celebrará su edición número cuatro en la que habrá un gran número de participantes y varias novedades para los asistentes.

En concreto, habrá casi 200 jinetes y amazonas que se darán cita cerca del lago de la villa, que estará perfectamente adecuado para el disfrute de este evento. Respecto a la competición, que comenzará este sábado a las 11.00 horas, se disputará un concurso de saltos territorial de carácter autonómico en el que habrá cuatros pruebas sobre alturas de 0,30, 0.50, 0,80 y 1,00 metros en las que habrá noventa participantes. De igual manera, tendrá lugar el Campeonato Gallego de andadura.

Pero, sin duda, una de las grandes novedades es el regreso del “horseball” –baloncesto a caballo–, que tendrá un formato triangular debido a la presencia de tres equipos y una veintena de jugadores. Por último, As Pontes Ecuestre se volverá a sumar a Ferrol y Ortigueira como sede de la II Liga Ferrol-Eume-Ortegal, cuyo estreno se producirá este mismo fin de semana. En ella, habrá jinetes y amazonas locales que competirán con Prado Ventura, Equo Alalma (Ferrol) y Granxa do Souto (Ortigueira).