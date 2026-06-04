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+Deportes

Radiocar Minueto, Muebles Eume e Inter de Ferrol, los mejores en O Poboado pontés

Una quincena de formaciones secundaron el regreso de esta competición

Redacción
04/06/2026 21:19
Integrantes del Inter de Ferrol, con sus medallas
Integrantes del Inter de Ferrol, con sus medallas
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Con el regreso de las esperadas Festas do Poboado das Veigas más de 20 años después, no sólo volvieron la música y las atracciones, sino todo un completo programa deportivo. En este destacó el maratón de fútbol sala que secundaron una quincena de formaciones. 

Entre ellas un recientemente creado y éxito Inter de Ferrol –antiguos Chavos– que, tras una gran racha de triunfos, no pudo repetirlos en la villa. Sí que finalizó en puestos de privilegio, firmando la tercera plaza en la pista local ganando al Vodka Júnior. Estos estuvieron precedidos por el ganador Radiocar Minueto –en el que formaron los exprofesionales Adri, Iago Míguez o el exparrulo Charly– y el Muebles Eume, con un marcador de 6-1.

El Inter de Ferrol sumó así un bronce a una larga lista de trofeos entre los que figuran el Torneo de Reyes del pasado año, Portanova 2024 y Caranza en fiestas y fútbol 7, además de otros numerosos subcampeonatos en ediciones posteriores. Una entidad creada por Jordy Salazar y Tito Olivares con la meta de apostar por nombres de este último barrio, con el presidente del Caranza FS Iván Pacuco siendo uno de sus soportes.

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