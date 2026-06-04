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Hockey Patines

Más de 180 deportistas se juntarán en O Val para el Torneo Cidade de Narón

El evento, que está destinado a las categorías base, contará con un partido sénior internacional

Redacción
04/06/2026 21:41
Pabellón de O Val Trofeo Cidade de Narón de Hockey a patines
Imagen de archivo de la pasada edición del Torneo Cidade de Narón
Daniel Alexandre
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La localidad naronesa de O Val acogerá este sábado, en el pabellón del municipio, a más de 180 deportistas con motivo de la celebración del II Torneo Cidade de Narón de hockey patines. Así lo confirmaron el edil de Deportes, Ibán Santalla, y la presidenta del Hockey Narón, Verónica Ramos. 

Este evento, que comenzará a las 10.00 horas, congregará a siete clubes –Hockey Narón, Hockey Club As Pontes, Compañía de María, Hockey Oroso, Traviesas Hockey Club, SD Ponferradina Hockey y Laredo Club de Hockey– que acudirán con jugadores y jugadoras que pertenezcan a las categorías de escuela, benjamín e infantil. Además de estos encuentros, por la tarde se disputará un partido sénior internacional en el que se enfrentarán el Compañía de María de Hockey Patines y el Infante de Sagres, un conjunto que viene de Portugal. 

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