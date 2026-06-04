La WFM Inés Prado comienza el Intercomarcal en A Baña en primera posición y sin derrotas

La ferrolana, con el trofeo que la acredita como campeona Cedida

En el menú de ajedrez de las últimas jornadas, el sabor es, indudablemente, ferrolano. Al inicio de este fin de semana del Circuito Xunta de Galicia en la Casa do Xadrez de O Inferniño con el Memorial Juan Carlos Abella, le preceden dos grandes actuaciones locales.

La primera asimismo en un comienzo, en A Baña con el del X Circuito Intercomarcal de A Coruña, en el que las dos primeras posiciones fueron para integrantes del Círculo Ferrolán. La WFM Inés Prado Acebo terminó invicta en su concurso, ganando cinco partidas –a un MI y a un MF– y firmando tablas en otras dos –con otro MI–. Uno de estos empates llegó ante su compañero de club el MF Marco Antonio Morales, segundo, también con seis puntos en su casillero final.

Mientras, en Cabanas se disputó la tercera edición de su torneo, con más de una treintena de ajedrecistas y con Miguel Picos –CFX– como ganador, con siete puntos en otras tantas rondas. Un podio general en el que Pablo Garrido, que no pudo jugar las tres primeras, fue tercero y mejor sub 18. Sus compañeros Martín Arzúa y Hugo Antón hicieron lo propio siendo los más destacados en sub 14 y sub 12.