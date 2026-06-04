Jorge Cagiao regresa con muchas novedades

Jorge Cagiao, antes de empezar el Rallye Sierra Morena RFEDA

Después de perderse el Rally de Utiel y llevar casi dos meses parado, Jorge Cagiao y Javi Martínez (Recalvi Team) regresan a la competición y lo hacen con dos novedades. La primera es que el naronés y el salcedense volverán a una prueba del Campeonato Gallego, como es el Rally de Pontevedra, y la segunda es que estrenarán montura. En esta ocasión, al igual que usará en Ourense la próxima semana, la dupla empleará un Toyota GR Yaris Rally2, que sustituirá el Citröen C3 Rally2 que empleó tanto en el Rallye La Nucía como en el Sierra Morena.

Precisamente esa fue la última carrera en la que participó. A pesar de demostrar un ritmo infernal, peleando por la victoria no solo del Supercampeonato de rallys, sino del Campeonato de Europa, los continuos problemas de potencia que sufrió con el coche obligaron a Cagiao a cambiar de montura para afrontar con más garantías el resto del calendario que tiene previsto para esta temporada.

Asimismo, ese también es uno de los motivos por los que decidió correr un Rally de Pontevedra que será muy exigente tanto por la complicación de sus tramos como por los pilotos inscritos, entre los que figuran Iván Ares, Daniel Berdomás –líder del Campeonato Gallego–, Alberto Meira, Alberto Otero o Luis Vilariño. Y es que, en concreto, hay más de 140 corredores entre los que, además de Jorge, también estarán representando a la comarca su primo y tío Alejandro Cagiao e Iván Cagiao (Asociación As Pontes Motorsport); Héctor Pérez y Silvia Rodríguez (Asociación As Pontes Motorsport) y Richard Franco y Darío Sabio (Automóbil Club As Pontes).

La prueba

Respecto a la prueba pontevedresa, todos los pilotos y copilotos se enfrentarán a más de cien kilómetros cronometrados que no perdonarán ningún error. La acción comienza este viernes, a partir de las 11.00 horas, con la celebración del "shakedown" en A Escusa (Poio). Una vez finalizado, por la tarde, se producirá la ceremonia de salida. Con todo, la verdadera acción tendrá lugar este sábado.

Al igual que ya ocurrió en otras pruebas del certamen autonómico, se disputarán tres tramos a doble pasada para completar esta octava edición del rally disputado en tierras pontevedresas. El fuego real comenzará a las 9.15 horas con la celebración de la especial de Cerdedo-Cotobade. En ella, los pilotos se enfrentarán a 17,4 kilómetros que estarán llenos de peligros.

De hecho, la propia organización de la prueba, la Escudería Congrosta Team Sanxenxo, lo define como “el desafío de la montaña. Rápido, técnico, estrecho, con trampas y sobre todo, renovado con respecto a las anteriores ediciones”. Sin duda, cualquier error ahí es pagará muy caro. Nada más finalizar ese segmento, la caravana se dirigirá hasta Moraña-Barro para disputar el segundo tramo, que fue bautizado como “La Locura”, debido a la cantidad de factores que van a entrar en juego.

Respecto a esto, la escudería comentó que “es la especial que va a marcar todas las diferencias. Son más de 18 kilómetros cronometrados en los que se mezclan zonas rápidas, lentas, sucias, estrechas, continuos cambios de ritmo y unas bajadas de locura”. Con una descripción así, los corredores locales, especialmente Jorge Cagiao, deberán hilar muy fino para no perder nada de tiempo y poder optar a la victoria del tramo.

Tras un pequeño parón, sobre las 12.10 horas, volverá la acción para repetir el paso por Cerdedo, antes de acudir a Sanxenxo-Meaño (16,3 kilómetros). Este tercer segmento es considerado “el más exigente. Es el único tramo que se mantiene idéntico con respecto a 2025, sus constantes cambios de ritmo y de asfalto pondrán a prueba a los participantes”. Después de un nuevo parón, se volverá a Moraña-Barro antes de regresar a Sanxenxo para cerrar un Rally de Pontevedra que será la prueba perfecta para que Jorge Cagiao pueda prepararse de cara al Rally de Ourense.