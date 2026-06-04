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+Deportes

El remo más solidario, en la sede del San Felipe Ferrol

La jornada a favor de la  Fundación Uno Entre Cien Mil se celebra en la mañana del sábado 

Redacción
04/06/2026 21:35
Dos de las remeras del club ferrolano, en el ergómetro
Dos de las remeras del club ferrolano, en el ergómetro
Cedido
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Si cada palada ya contaba para la familia del Remo San Felipe Ferrol, en la jornada del sábado lo harán todavía más y por una causa solidaria. Las instalaciones de este club deportivo acogerán una jornada de remoergómetro en colaboración con la Fundación Uno Entre Cien Mil, entidad que trabaja para impulsar la curación de la leucemia infantil. 

Una iniciativa abierta a todas las personas que quieran colaborar, por lo que no hay que tener ningún tipo de experiencia previa en la disciplina o sobre el ergómetro. Por cada metro recorrido se donará un euro a la citada asociación, esperando que la distancia sea lo más grande posible, y así quede reflejado en la cantidad donada.

Bajo el lema “Rema por la vida, lucha contra el cáncer infantil”, la actividad dará comienzo a las 12.00 horas en las citadas instalaciones ferrolanas y se prolongará hasta las dos del medio día. Una presencia para la que no es necesaria inscripción previa, simplemente acudir a la sede del Club San Felipe Ferrol.

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