Cariño acoge a las mejores promesas de la modalidad

Imagen de archivo de la primera edición de la competición cariñesa Cedida

Cariño ya está listo para reunir a las mejores promesas del panorama autonómico que disputarán la segunda edición del Triatlón de Menores, una cita que dará comienzo este sábado, a partir de las 15.00 horas, desde la playa de A Basteira.

La competición, que está organizada conjuntamente por el Concello de Cariño, la A.V. Concello de Cariño, la Federación Galega de triatlón y el Club Natación Cedeira, contará con varias pruebas adaptadas a las distintas edades de los participantes. Entre ellas, destaca un duatlón de promoción, dirigido a prebenjamines federados y a deportistas no federados desde esa misma categoría hasta cadete. En concreto, harán frente a 100 metros de carrera a pie, 1.600 metros en bicicleta y otros 500 de carrera.

Asimismo, también tendrá lugar el Circuito Galego de triatlón de menores para participantes federados nacidos entre los años 2013 y 2018. Por último, el programa de esta cita se completará con el triatlón de promoción para cadetes.

Respecto a las distintas competiciones, todas las salidas se producirán desde la playa de A Basteira a partir de 15.00 horas. Allí realizarán a la prueba a nado, mientras que al salir del agua, tendrán que hacer la transición al segmento ciclista en el paseo marítimo, frente a la Casa da Cultura. Una vez montados en bicicleta se enfrentarán a un recorrido que discurrirá por las calles Río Sil, Avenida da Paz, Cabo Ortegal, Río Sor y la urbanización de las Casas dos Mariñeiros. Una vez finalizada esta parte de la carrera, sólo quedará la parte a pie, que se desarrollará íntegramente por el paseo marítimo, situándose la meta en las inmediaciones de la plaza del paseo.