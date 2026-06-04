Ares ya tiene su primera trainera femenina: la bravura ‘xabrenta’ también es de ellas

La tripulación aresana, conformada en su mayoría por canteranas, en uno de sus entrenamientos Cedida

Será un debut un tanto imprevisto, pero en absoluto improvisado el que tenga lugar este fin de semana en las aguas de Tirán. Un océano Atlántico que será en estas jornadas un poco más azul. Más azul aresano y con mucha más bravura xabrenta que en otras ocasiones. Una bravura que, ahora sí, podrán demostrar ellas también en el agua, al igual que llevan haciendo durante muchos años sus compañeros.

La villa de Ares respira remo y a partir de ahora también lo hará en femenino, con sus propias reinas y su propia ­trainera. Aunque para este estreno cuenten con la agradecida colaboración del Club do Mar mugardés, cediéndoles su embarcación al tener la suya Perillo de cara a la Liga Galega. Iria Mosquera, Sara Marqués, Alba Rivas, Nuria Tubío, Paula Bellón, María Montenegro, Aida Carro, Carla Coedo, Carmen Martínez, Helena Brage, Carla Díaz, Ángel Díaz, Noelia Varela y la patrona Carme Veiga entran en la historia de la disciplina al conformar la primera tripulación femenina de traineras de un Remo Ares al que pocos huecos en esta disciplina le faltaban por cubrir.

Y este era uno de ellos. También accede a esta nómina de históricos Adán Prados, canterano aresano y remero del bote masculino, que se ha hecho cargo del entrenamiento de estos nombres, con algunas de estas deportistas siendo sus compañeras de club “desde pequeños”, como señala el deportista de 31 años que comenzó con trece a formar parte de la entidad deportiva.

Una trainera aresana que fue creciendo entre las olas de sus hermanas pequeñas, trainerilla y batel, a lo largo de esta campaña. “A principio de temporada éramos diez. No completábamos una trainera, pero fuimos teniendo buenos resultados –alcanzando las finales de los Gallegos de bateles y trainerillas– y se animó más gente a venir, a ir probando”, cuenta Prados en la que es su primera experiencia como técnico, “y como ya teníamos once remeras de casa, contacté con tres chicas de fuera”.

De fuera, pero prácticamente adoptadas por el remo local, con Carme Veiga llegada de Rianxo, y que ya había ejercido de patrona en la embarcación sénior masculina. “Estuvo cuando ganamos una liga y Carmen Martínez y Carla Coedo vienen de A Coruña”, relata el preparador, con una de estas formando en las filas de A Cabana el pasado año.

Una realidad

Todas ellas se enfundarán por primera vez el platanito de Ares para remar con sus colores. Una experiencia que será muy emotiva especialmente para Aida Carro o Alba Rivas, de 32 y 31 años. Ambas, canteranas del Remo Ares y las dos con experiencia en la Liga Euskotren y también en La Concha, y que podrán cumplir un sueño que hace no tanto parecía complicado, pero no imposible.

Un debut en un Campeonato Gallego que, esperan, sea el primer paso de algo más grande. “Ahora a sacar un poco la cabeza. A ver si sacando la trainera animamos a alguien más y armar para el año, salir en la Liga o ser las máximas posibles...”, relata Prados, que señala que lo importante es “seguir dando pasos hacia delante”.

En estas primeras “gateadas”, por así decirlo, junto a Carro y Rivas, que serán las encargadas principales de guiar el camino de sus compañeras, estarán dos de los nombres del presente y del futuro de la entidad, una Paula Bellón y una Carla García que, a sus 16 y 17 años remarán por primera vez en una trainera. Una cantera aresana, y unas veteranas, que llegan “con mucha ilusión. Después de tanto tiempo sacar una trainera es un aliciente para ellas”, cuenta su entrenador, “al fin y al cabo ellas siempre tuvieron que irse a otros clubes a remar”.

La competición en el Autonómico de este fin de semana será para estas remeras su primera y última cita de esta campaña en esta modalidad por lo que las deportistas acuden a Tirán “a aprender y a hacerlo lo mejor posible. Hay más ilusión que nervios, aunque igual el día de la regata... cuando estén allí con todo el ambiente...”, señala Prados.

Y es que al triple azul que habrá en el agua –con la presencia de la trainera femenina, masculina y de veteranos– se unirá una marea aresana todavía más multitudinaria que la que suele acompañar a la entidad en este tipo de citas, que, sin duda, celebrará por todo lo alto el estreno de sus remeras en competición.

“Normalmente ya va bastante gente a las regatas y ahora más si van las chicas y es la primera vez”, cuenta un preparador que asimismo confiesa que “la culpa” de que este fin de semana Ares pueda disfrutar de su primera trainera femenina es de ellas. “La iniciativa salió de ellas y aún estamos empezando a sumar. Tuvimos que cuadrar muchas cosas para poder ir”, apunta un Prados que, si al remero que fue de trece años le dijese que iba a ser técnico de la primera trainera femenina de su casa “ni se lo imaginaría. Estoy muy contento con ellas. Son un grupo muy fácil y hay muy buen ambiente en el equipo”.

Pase lo que pase este fin de semana en el Gallego y ocurra lo que ocurra la próxima campaña, los nombres de estas remeras tienen ya un hueco muy especial en la historia de la villa y en el remo local, gallego y estatal. Un espacio que comparten con sus compañeras de embarcación de A Cabana Ferrol y Mugardos, o en su día la de Ferrolterra. Todas ellas remando en una única dirección.