Pablo Castro comienza marcando el paso en el Slalom de As Pontes

Parte de los nombres premiados en la cita de la villa Cedida

Los más de 80 nombres participantes en la séptima edición del Slalom de As Pontes y el numeroso público que se dio cita en el circuito de la villa reflejan las ganas que deportistas y afición tenían por el inicio de una nueva campaña autonómica de esta disciplina. Un calendario que vivió su pistoletazo de salida, además, con la única de las siete pruebas programadas que se disputan en un trazado permanente como es el pontés.

Y precisamente, el triunfo en este inicio de competición se quedó en casa. Pablo Castro Pajón –As Pontes Motorsport–, tras la cuarta posición en la general del pasado año, se postuló para volver al cajón final como ya había hecho de manera más reciente en 2024 al ser segundo. Al local le sirvió el 1:55.279 con el que terminó la primera manga para hacerse con el primer lugar, con el defensor del título, Iván Picallo –Escudería Moeche–, muy cerca en el segundo escalón –1:55.328–.

En esta primera terna de los mejores estuvo Anxo Lariño –Escudería Berberecho– al volante de su Citroën Saxo VTS, un bronce que consiguió con su 1:56.031. Un “top 10” en el que cabe destacar la presencia de otros seis nombres de escuderías locales como Miguel Ángel García –Ferrol–, Aitor Fornos –As Pontes Motorsport–, Manuel Trevín –ACAP–, Fernando Sanmartín –Siroco Narón–, Francisco Rodríguez y David Rodríguez –Moeche–.

Estos últimos pilotos, además, se hicieron con la primera posición en la tabla júnior y en el Trofeo Debutantes, respectivamente. En la tabla femenina, este lugar de privilegio fue para la integrante del Scratch Fene Eva María Caride. Una primera salida a los trazados que continuará la próxima semana en Sarria. Los neumáticos volverán a oler en la comarca a mediados de julio en la competición de Moeche, tras la prueba de Antas de Ulla.