El lujo de cinco oros canteranos

Seijido, en el centro, y Suárez, a la derecha, en el podio de 2.000 marcha sub 12 Cedida

De auténtico lujo fue la representación y los resultados finales de la comarca en el Campeonato Gallego sub 10 y sub 12 que tuvo las pistas universitarias de Elviña como sede. Los aires herculinos les sentaron muy bien a la delegación local que emprendió su regreso a casa por la AP-9 con casi una veintena de medallas en sus mochilas.

Cinco oros, seis subcampeonatos y cuatro bronces fue el total de merecidos premios cosechados por el Olympo de As Pontes, Atletismo Narón y Equilibrio Ferrol, asimismo con buenas actuaciones de Ferrol Atletismo y Ría Ferrol, aunque no lograsen dar el salto al cajón coruñés.

Díaz, en el centro, sumó otro título autonómico Cedida

Abrió fuego en el tartán herculino la cita sub 12, en la que la delegación pontesa y la naronesa fueron grandes protagonistas con tres títulos. Dos de estos fueron la atleta de la villa Mireia Díaz y su compañero Bieito Losada, los más rápidos en la competición de 2.000 y 1.000 metros, respectivamente, y firmando en ambos casos sus mejores registros personales, 7:02.22 y 3:11.80. Celebrando esta trabajada medalla de oro también terminó el naronés Gael Seijido, asimismo en la distancia de dos kilómetros, si bien en su caso en la modalidad de marcha atlética, parando el cronómetro en 10:24.34.

Losada, en el centro, son su oro sub 12 Cedida

Rozando este título, y consiguiendo una también exitosa presea de plata, cerraron su concurso Leo Peñas y Christofer Cornejo –Equilibrio Ferrol–. El primero lo hizo en salto de longitud –4,19 metros– y el segundo lo hizo en una cita de 2.000 metros –7:00.44 y MMP– que resultó muy exitosa para la delegación local.

Cornejo y Vázquez protagonizaron el doblete local en 2.000 metros sub 12 Cedida

Un subcampeonato que asimismo se embolsó Sergio Rama, en su caso en peso con un mejor lanzamiento de 8,89 metros. En el casillero de bronces inscribieron su nombre Xosé Vázquez –Olympo–, en 2.000 metros; Iago Suárez –Narón– firmando el doblete naronés en marcha, Pedro Tuimil –Narón–, en salto y el relevo 4x60 de Río Seco.

En horario vespertino se dirimió una cita sub 10 con igual brillo de la delegación local y de nuevo con el Olympo en lo más alto, en esta ocasión con el Narón como acompañante. El pontés Antón Vázquez fue el mejor en 1.000 metros, al igual que lo había sido su compañero Losada, y también con MMP –3:24.85–.

Fraga, en el centro Cedida

Una carrera en la que, además, hubo doblete de la villa, con su compañero Adrián Alarcón colgándose la plata. Diego Fraga –Equilibrio– fue el más rápido en 500 y a Santiago Soto –Narón– sólo una penalización lo privó del oro en 1.000 marcha, siendo finalmente segundo