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+Deportes

Cariño, con “mucha ilusión” ante el Gallego Optimist de equipos

La regata se disputa los días 13 y 14 de junio

Redacción
03/06/2026 22:21
El evento se presentó ayer en la villa
El evento se presentó ayer en la villa
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La vela, nacional y autonómica, sigue encontrando espacios perfectos para la disputa de sus pruebas en la comarca. Si el pasado abril era el lago pontés la sede del Nacional Vaurien, la próxima semana lo serán las aguas del Ortegal. para acoger el Campeonato Gallego Optimist por equipos de clubes. 

“Estamos muy ilusionados con la organización de este campeonato. Es la primera vez que se hace una prueba de este estilo y el recorrido del club en los últimos años ha hecho posible su concesión”, señalaba el presidente del Club do Mar Cariño, Santiago Pellit. Un dirigente que estuvo en la presentación de esta cita –“esperamos hacer alguna más la próxima temporada”, añadía–, junto con la alcaldesa de la villa, Ana María López y el presidente de la Federación Galega, Manuel Villaverde.

Una cita dirigida a la base y en la que la organización espera la presencia más de medio centenar de nombres participantes, entre ellos muchos locales.

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