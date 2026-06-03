Armas se prepara para el Maratón Autonómico Urbano Special Olympics

Un momento de la presentación Cedida

El sábado la Praza de Armas de Ferrol se vestirá de fiesta. Esa en la que se celebrará la vigésimo octava edición del Maratón Autonómico Urbano Specials Olympics Galicia, en colaboración con Concello, Nuestra Señora de Chamorro, Deputación da Coruña y Fademga, y que reunirá en la ciudad naval a más de un centenar de personas en un evento que “fomenta unha integración real”, como señaló el presidente de Specials Olympics, Eladio Fernández durante la presentación de esta actividad con aroma de pequeños Juegos Olímpicos.

Con la actividad física como herramienta de superación para las personas con discapacidad intelectual, a las cuatro carreras que compondrán el grueso del programa deportivo les antecederá la llegada de los participantes –168 entre voluntarios, entrenadores, organización y personal de emergencia–, así como el acto de inauguración. En este último los participantes de las diez entidades inscritas desfilarán ante las autoridades presentes y posteriormente lo harán con la bandera y el himno gallego.

Con Nuestra Señora de Chamorro como anfitriona, también estarán en este evento más de una veintena de nombres de Apader Cedeira. Entre las 12.10 y las 13.30 horas saldrán las citas de entre 300 y 1.500 metros para dar paso al acto de clausura y a una comida de convivencia.