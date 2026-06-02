Sofía Couce sube otra vez a Narón a la élite

La delegación naronesa, con Couce, en el centro, en el playoff Cedida

Narón vuelve a ser de Superdivisión. Casi una década después, concretamente en la campaña 2018/19, de que el Cidade naronés consiguiese lo prácticamente imposible subiendo a la élite estatal, con un equipo en el que formaban las canteranas Claudia Canay y Diandra Cobelo –junto con las incorporaciones de Cristal Meneses y Agustina Iwasa–, otra jugadora “criada” en el local social de Santa Icía estará en esta competición.

La internacional Sofía Couce Ínsua será la encargada de volver a llevar el nombre de Narón por la primera división de la disciplina, y lo hará tras un fin de semana en el que la cantera del Narón TM salía ganando sí o sí en el playoff de ascenso a esta competición.

Con Couce formando en el Nervión de Sevilla, en donde la local se encuentra cursando sus estudios universitarios, y con el Cidade disputando esta promoción gracias a su buena actuación en la liga regular y a renuncias en su participación, el sorteo quiso que el duelo por dar el salto de categoría se produjese, precisamente, entre ambas formaciones. El grupo andaluz partía como claro favorito para este ascenso ante un conjunto naronés que llegaba a Pontevedra como premio a una gran campaña, si bien con muchas complicaciones de cara a hacer efectivo este salto.

En estas circunstancias, el enfrentamiento comenzó de manera muy igualada en el pabellón Príncipe Felipe pontevedrés, con las sevillanas anotándose el primero de los choques con triunfo de Joana Rodrigues ante Lucía Saura. Candela Montero igualó ese marcador doblegando a Luisa Alejandra Cardozo.

Y a partir de ese momento, el Nervión fue llevando la eliminatoria a su lado. Couce ganó a Julia Guerra y Rodrigues a Montero, mientras que el último choque entre Couce y Saura fue de los más igualados, si bien cayó finalmente del lado andaluz para colocar el 4-1 final en el marcador.

Un resultado que coloca al Cidade de Narón como primer reserva en caso de alguna renuncia, ya que en la otra eliminatoria por subir el anfitrión Visit Pontevedra se impuso sin ceder ningún choque al San Sebastián de los Reyes Drago (4-0). Un playoff en el que quedó de manifiesto el gran trabajo de cantera de la entidad naronesa, con la presencia de Couce, Montero, Guerra y Saura –Lola Bacelo acudió como reserva– y con este “win-win” para el tenis de mesa local.