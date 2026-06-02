Haoli Bi y Valeria Piñón, oro en casa

Piñón, en el centro, con su trofeo Cedida

Valdoviño se estrenó como capital gallega de tenis de mesa con todos los honores. El pabellón de O Longoiro fue sede de una múltiple cita autonómica en la que, además, la numerosa delegación local demostró su calidad y que el futuro de la disciplina apunta a grandes noticias.

Las instalaciones valdoviñesas, además de acoger las pruebas prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil, celebraron el denominado Torneo Valdoviño, en el que pudieron disfrutar de dos jornadas de intensa competición todos los nombres que por ranking no pudieron estar en las citadas competiciones autonómicas. Con el Narón TM como organizador del evento, junto con la Federación Galega y con el apoyo del Concello de Valdoviño, el medallero comarcal se cerró con ocho puestos de podio.

Peques muy grandes

Especialmente relevante fue el cajón prebenjamín masculino, en el que tres deportistas naronesas se hicieron con el oro, la plata y uno de los bronces. El título gallego fue para un Haoli Bi que, si bien en esta ocasión formó con la indumentaria del Club del Mar San Amaro –de cara a componer equipo con otro de los jóvenes deportistas herculinos–, es asimismo canterano naronés. Una final en la que se vio las caras con su compañero de club Anxo López, que se colgó la plata.

Los prebenjamines naroneses Cedida

Un cajón en el que también estuvo Erick Rodríguez al que Bi ganó en la ronda de semifinales. También en alevín masculino la presencia local se multiplicó, de la mano de Aarón Roca y Ángel Piñón. El primero peleó hasta el final por hacerse con el título, consiguiendo finamente el subcampeonato, mientras que su compañero de entidad cedió en semis ante el, a la postre, campeón Mateo Lois –Arteal–.

Una categoría en la que Valeria Piñón se cubrió de oro gracias a su actuación en las instalaciones valdoviñesas, ganando en el último encuentro a Nerea Pérez, del Mos. No fue el único metal de una Piñón muy destacada en esta competición, ya que asimismo se colgó la medalla de plata en su franja de edad, la alevín, también con otra integrante del Mos como adversaria, Noa Lomba. Una espectacular actuación local que se redondeó con el bronce de Violeta Penas en benjamín.

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En el citado Torneo de Valdoviño, Sergio Porto y Adriana Rey, en prebenjamín; Diego Soto y Adai Fernández, en benjamín y Miguel Boedo y Manuel Montero, en alevín, se hicieron con las primeras plazas. El edil de Deportes, Sergio Saavedra, y el de Obras, Alejandro García, participaron en la entrega de trofeos.