El paralímpico Álvaro Illobre se estrena con el Remo Ares en una Liga Galega con gran brillo comarcal

El de la villa formó por primera vez con el club local Cedida

La cuarta regata de la Liga Galega de remo olímpico sirvió para poner en pausa esta competición –que se retomará en noviembre con la última cita– y lo hizo con buenas actuaciones tanto del San Felipe Ferrol como de un Remo Ares que, además, estuvo de estreno.

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El club de la villa tuvo un debut por todo lo alto en el cuadro adaptado y no pudo tener mejor representación que el paralímpico Álvaro Illobre. El aresano no tuvo rival en esta ocasión en su competición, por lo que tendrá que esperar a nuevas citas para medir su estado de forma en este nuevo reto y disciplina con otros remeros.

La tripulación mixta del San Felipe Ferrol Cedida

Sí que tuvo adversarias una Sofía Alvaré –San Felipe– que se impuso en skiff cadete, al igual que sus compañeros Mario Díaz y Catalina Pena, en mixto, y José Cancio y David Pena, en masculino, en esta última con Lucas Caride y Tristán Rascado en segundo lugar. Un medallero en el que también estuvo la plata absoluta de Cristina Rodríguez y el bronce infantil de Aila Sánchéz –Ares–, con Daniel Alvaré rozando este metal en infantil.