Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El paralímpico Álvaro Illobre se estrena con el Remo Ares en una Liga Galega con gran brillo comarcal

El San Felipe Ferrol se subió a lo más alto con Sofía Alvaré, Mario Díaz, Catalina Pena, José Cancio y David Pena

Redacción
02/06/2026 21:44
El de la villa formó por primera vez con el club local
El de la villa formó por primera vez con el club local
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La cuarta regata de la Liga Galega de remo olímpico sirvió para poner en pausa esta competición –que se retomará en noviembre con la última cita– y lo hizo con buenas actuaciones tanto del San Felipe Ferrol como de un Remo Ares que, además, estuvo de estreno. 

Jarama, en segundo término, con su compañera

El “experimento” de Iria Jarama y Aina Arteman les da un bronce en la final B de Sevilla

Más información

El club de la villa tuvo un debut por todo lo alto en el cuadro adaptado y no pudo tener mejor representación que el paralímpico Álvaro Illobre. El aresano no tuvo rival en esta ocasión en su competición, por lo que tendrá que esperar a nuevas citas para medir su estado de forma en este nuevo reto y disciplina con otros remeros.

Una de las tripulaciones del San Felipe Ferrol
La tripulación mixta del San Felipe Ferrol
Cedida

Sí que tuvo adversarias una Sofía Alvaré –San Felipe– que se impuso en skiff cadete, al igual que sus compañeros Mario Díaz y Catalina Pena, en mixto, y José Cancio y David Pena, en masculino, en esta última con Lucas Caride y Tristán Rascado en segundo lugar. Un medallero en el que también estuvo la plata absoluta de Cristina Rodríguez y el bronce infantil de Aila Sánchéz –Ares–, con Daniel Alvaré rozando este metal en infantil.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620