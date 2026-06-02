El “experimento” de Iria Jarama y Aina Arteman les da un bronce en la final B de Sevilla

Jarama, en segundo término, con su compañera Cedida

La nueva tripulación nacional conformada por la sadense Iria Jarama –San Felipe Ferrol– y por su compañera de entrenamientos en Banyoles Aina Arteman dejó un buen sabor de boca en su estreno en la Copa del Mundo disputada en Sevilla. Conformando un inédito dos sin, el tándem superó con nota su ronda clasificatoria, entrando en la manga de semifinales tras conseguir la quinta posición con un registro de 7:34.04, en una primera toma de contacto en la que tuvo como rivales a una tripulación checa y china, que finalmente se colgaron el oro y el bronce en el Guadalquivir.

Ya en semis, la pelea fue casi fratricida entre ellas y otro dos sin nacional de Lidia Florido y Amanda Gil, ganando Jarama y Arteman la partida al ser quintas y volviéndose a ver ambos botes españoles en la final B de la competición internacional. Aquí, la del San Felipe y su compañera demostraron su mayor potencial, colocándose en el podio de esta regata al ser terceras con 7:31.04, sólo superadas por Nueva Zelanda –7:26.45– y las remeras neutrales Guseva y Lushina.