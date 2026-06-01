Un gran fin de fiesta naronés con Fernández, medallas de bronce y pistolas de agua

La jornada acabó con un duelo entre la primera escuadra y el Castrillón asturiano Cedida

Toda la familia del Balonmano Narón se despidió de la campaña con una gran jornada de convivencia en la que deportistas y familias disfrutaron de un día de juegos, de confraternización y, sobre todo, de mucho balonmano.

Con más de 150 personas secundando esta iniciativa, la internacional Alicia Fernández comenzó en esta jornada la que será su colaboración con la entidad amarilla durante toda la semana en las jornadas de puertas abiertas. La guerrera no paró de firmar autógrafos en un día en el que tuvo que “compartir” protagonismo con otros nombres con los que asimismo compartió pista en sus inicios.

Las doce de plata de Ferrolterra Más información

El Veteranas Ferrolterra, recientemente bronce en II Campeonato de España, quiso agradecer al Narón su ayuda para acudir a esta cita –el conjunto local tenía que estar asociado con un club–, regalándoles una de sus medallas conseguidas en Zaragoza. “Fue una jornada fantástica”, señalaba María Torrente que próximamente se hará cargo de la presidencia de la entidad, en la que, como gran broche, después de muchos juegos en los que asimismo aparecieron pistolas de agua, la escuadra sénior disputó un último duelo con el Castrillón, que viene de jugar la fase de ascenso a Primera Nacional.