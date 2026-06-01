Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Un gran fin de fiesta naronés con Fernández, medallas de bronce y pistolas de agua

La entidad amarilla disfrutó de una jornada de convivencia con un regalo muy especial de las Veteranas Ferrolterra

Redacción
01/06/2026 21:04
La jornada acabó con un duelo entre la primera escuadra y el Castrillón asturiano
La jornada acabó con un duelo entre la primera escuadra y el Castrillón asturiano
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Toda la familia del Balonmano Narón se despidió de la campaña con una gran jornada de convivencia en la que deportistas y familias disfrutaron de un día de juegos, de confraternización y, sobre todo, de mucho balonmano. 

Con más de 150 personas secundando esta iniciativa, la internacional Alicia Fernández comenzó en esta jornada la que será su colaboración con la entidad amarilla durante toda la semana en las jornadas de puertas abiertas. La guerrera no paró de firmar autógrafos en un día en el que tuvo que “compartir” protagonismo con otros nombres con los que asimismo compartió pista en sus inicios.

La delegación local, con sus medallas, celebrando su subcampeonato en la segunda edición de esta competición nacional

Las doce de plata de Ferrolterra

Más información

El Veteranas Ferrolterra, recientemente bronce en II Campeonato de España, quiso agradecer al Narón su ayuda para acudir a esta cita –el conjunto local tenía que estar asociado con un club–, regalándoles una de sus medallas conseguidas en Zaragoza. “Fue una jornada fantástica”, señalaba María Torrente que próximamente se hará cargo de la presidencia de la entidad, en la que, como gran broche, después de muchos juegos en los que asimismo aparecieron pistolas de agua, la escuadra sénior disputó un último duelo con el Castrillón, que viene de jugar la fase de ascenso a Primera Nacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620