La cantera local, de nuevo en la selección

Los locales Paz, con el 54, y De Castro, con el 56, con el resto del combinado autonómico Cedida

La cantera comarcal vuelve a tener su merecido espacio en los combinados autonómicos de base. Un sitio que se han ganado, en esta ocasión, los infantiles locales César de Castro Torrente, del Balonmano Narón, y Darío Paz Galán, del Pontedeume, que han podido vestirse con la indumentaria de la selección gallega para el Torneo Internacional de Maia, en Portugal.

Una importante cita en el camino de esta formación de cara a su presencia en el Campeonato de España por selecciones autonómicas de final de año. Y si bien quedan todavía varios meses para saber si De Castro y Paz volverán a colocar al balonmano de la comarca en un lugar tan destacado, ambos canteranos han dado el primer paso y, además, disfrutándolo al máximo y demostrando el potencial existente en nuestras fronteras.

Con el naronés jugando como lateral izquierdo y el eumés de extremo esta doble presencia simboliza el gran trabajo llevado a cabo por ambas entidades con sus canteras, así como el individual realizado por estos dos jóvenes balonmanistas.

En la pista portuguesa, el combinado de Paz y De Castro se vio las caras con conjuntos más hechos, como la selección de Braga que se impuso en su primer duelo. Aprendiendo de este choque, y ya con más tiempo de trabajo juntos, el equipo del eumés y del naronés hizo las maletas como tercero, imponiéndose en el duelo por el bronce al conjunto de Viseu. Toda una experiencia que, sin duda, estos dos jóvenes canteranos locales esperan repetir más pronto que tarde.