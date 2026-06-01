El Baloncesto Narón es de Segunda

El Baloncesto Narón festeja su ascenso a Segunda Autonómica Cedida

El baloncesto comarcal está de celebración. Después de dos noticias amargas como fueron el descenso de Primera División del Costa Ártabra femenino y la no clasificación para la “Final Four” para subir a Liga EBA del cuadro masculino, llegó la alegría gracias a la salvación conseguida por el Basket Ferrol tras un último partido muy disputado ante el Kempape. Ahora, apenas unas semanas después, Ferrolterra prolongó su estado de euforia gracias al ascenso cosechado por el Baloncesto Narón a Segunda Autonómica.

Este logro se dio el pasado fin de semana después de una temporada muy larga, en la que las cosas no le pudieron salir mejor al equipo dirigido por Javier Uría. Mezclando juventud y veteranía, el cuadro naronés comenzó este año como un tiro, finalizando en la segunda posición en la liga regular tras ganar dieciséis partidos y perder dos. Esos guarismos le sirvieron para meterse entre los ocho mejores. En esta segunda fase, primero superó al Laracha Montajes Eléctricos Tibar, para caer en semifinales ante el Grupo Pele Terra Cha Cid Lugo y luego con el Calvo Artai en el duelo por el tercer y cuarto puesto.

A pesar de ese traspié, todavía tenían la oportunidad de lograr ese ascenso. Para ello, deberían quedar primeros de su grupo en la fase en la que se medirían a Sigaltec, Gran Alanis Ribadavia y Novo Almas Perdidas Illas Cíes. A pesar de la entidad de los rivales, el Narón demostró una mayor ambición y ganó sus primeros cuatro partidos –Sigaltec (58-68 y 66-39), Ribadavia (80-73), Illas Cíes (52-69)–.

Esos resultados le permitieron llegar a la quinta jornada con opciones de conseguir ya el ascenso a falta de una fecha. Con todo, no pudieron vencer y tierras ourensanas, pero eso dio igual porque el Illas Cíes, que estaba segundo, perdió y certificó el salto de categoría a Segunda Autonómica. Ahora, les queda un último duelo, este domingo en A Gándara, precisamente ante el conjunto vigués frente al que celebrarán ese éxito que llegó después de una temporada muy larga y exigente.