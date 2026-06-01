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+Deportes

Alicia Fernández y el Balonmano Narón plantan la semilla para un próximo campus

La internacional participa esta semana en las puertas abiertas del club en el que se formó

Redacción
01/06/2026 20:58
La internacional, en el centro, en la primera jornada de puertas abiertas
La internacional, en el centro, en la primera jornada de puertas abiertas
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A lo grande. Así comenzaron unas puertas abiertas en el seno del Balonmano Narón que, además, durante varios días de esta semana contarán con la presencia de su canterana más destacada, la internacional valdoviñesa Alicia Fernández Fraga. 

Unas jornadas de aprendizaje en las que ayer fue el turno de alevines y benjamines, ya con la presencia de Fernández en pista. La integrante de la selección española y que viene de hacerse con la Copa de Polonia con el KGHM MKS Zagłębie Lubin, no ha dudado en ayudar al club en el que empezó y continuará transmitiendo su pasión y conocimientos por esta disciplina tanto el miércoles como el viernes.

El miércoles será el turno para los infantiles, en una jornada en la que asimismo la entidad naronesa ha querido invitar a las canteranas del Pontedeume, para que trabajen mano a mano con la mejor balonmanista local. Una colaboración que esta semana terminará el viernes con la categoría cadete, si bien con esta primera toma de contacto se ponen las bases para, de cara al próximo año, llevar a cabo un campus de tecnificación con la propia Fernández, centrándose en ellas y que vengan a Narón jugadoras de todo el territorio autonómico.

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