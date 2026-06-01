Alejandro Basoa, técnico del Balonmano Narón: “El club queda en buenas manos”

El entrenador, dando instrucciones a los suyos Cedida

La campaña del Ojo de Nómada Balonmano Narón ha sido, como bien define su entrenador Alejandro Basoa, “una auténtica montaña rusa”. Parecía que, esta vez sí, el grupo amarillo podía volver a meterse en la pelea por dar el salto a Primera Autonómica, si bien esta nueva intentona de los locales tendrá que esperar, al menos, un ejercicio más.

El grupo naronés partía como uno de los posibles nombres para disputar la fase por el título en Segunda, si bien esta meta se tuvo que ir cambiando conforma avanzaba la campaña y los altibajos eran cada vez más pronunciados. “Fue un año demasiado intenso”, comenta, además, un Basoa que esta semana dejará su cargo de presidente de la entidad tras cuatro ejercicios.

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Quedarse con lo bueno

El conjunto naronés no logró estar en esa pelea a la primera, pero tuvo una segunda oportunidad gracias a su condición de mejor formación en el cuadro por la salvación al ganarse el billete para el “play-in” a la fase final. “Seguíamos teniendo opciones. Al final con mucho trabajo y, sobre todo, mucha cabeza, conseguimos volver a estar ahí”, señala el preparador, “y el partido contra el Sanxenxo fue super intenso. Dentro de lo malo de haber perdido, sales contento, porque perdimos por detalles, compitiendo hasta el final. Y eso es con lo que te tienes que quedar, de no pelear por nada a estar ahí hasta el final”.

El Balonmano Narón rozó con los dedos esa estancia entre los mejores a pesar de “todos los problemas que vivimos durante el año. La parte buena es que los pequeños dieron el do de pecho cuando lo tenían que dar, como en el último partido de la liga regular, ante el Lavadores, que sólo jugaron ellos”, subraya Basoa sobre unos jóvenes pupilos que dieron un paso adelante en estos últimos meses. Tampoco se olvida el técnico de los nombres más experimentados, ya que “la vieja guardia, con toda la mochila de todos los años que tienen, lo han dado todo por y para el equipo. Ellos ya jugaron varias fases finales y quieren que los chavales vayan a una. Se lo merecen”.

Una nueva presencia en la pelea por regresar a la élite autonómica que él ya no verá desde el asiento de la presidencia pero sí que lo hará desde el banquillo. Así, ese merecido descanso tendrá que esperar un poco más después de más de 20 años de trabajo en la casa amarilla en diferentes ámbitos, que da paso a una nueva junta directiva con la que “ya estuvimos trabajando este año. El club queda bien, queda en buenas manos”. Una etapa todavía por escribir en la entidad naronesa y en la que, cuidando mucho al primer equipo, espejo de la base, será precisamente la cantera su principal punto de impulso.