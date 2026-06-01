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Fútbol Sala

Adair Legaspi entra en la lista de la selección española sub 15

La pontesa jugará dos amistosos contra Portugal

Redacción
01/06/2026 19:49
Adair Legaspi, durante la concentración con la selección española
Adair Legaspi, durante la concentración con la selección española
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Adair Legaspi Bellas continúa acumulando reconocimientos en su corta, pero exitosa carrera deportiva. La joven de As Pontes entró en la lista de la selección española sub 15 de fútbol sala para disputar dos amistosos contra Portugal los días 17 y 18 de junio. 

Esta llamada no es otra cosa que fruto de su trabajo y de su buen papel con el Lago Sport, club en el que compite en esta modalidad deportiva –también juega en el Racing de Ferrol, en fútbol campo, y en el Baxi Ferrol, en baloncesto–. 

Daniel Cortés, seleccionador nacional, desveló esta lista después de que la semana pasada realizasen unas jornadas de entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde acudieron 20 jugadoras, entre las que se encontraba la pontesa y la deportista de A Fervenza Sara Barros Loureiro. Allí, las locales exhibieron toda su calidad, pero finalmente sólo Adair logró formar parte de las catorce escogidas para estos partidos amistosos. 

Respecto a los encuentros, estos tendrán lugar en Lisboa los días 17 y 18 de junio. El primero de ellos se disputará a las 16.00 horas, mientras que el segundo comenzará a las 19.00. Previamente, todas las seleccionadas se concentrarán el domingo 14 para viajar a la capital portuguesa y realizar tres entrenamientos para preparar estos choques. 

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