A Gándara, centro de la base en el Cidade de Narón de balonmano
La iniciativa se celebra el sábado con la presencia de la entidad anfitriona, Pontedeume, Atlántico y Viveiro
A Gándara se convertirá este fin de semana, concretamente en la jornada del sábado, en capital del balonmano de base con la celebración del XXXII Torneo Cidade de Narón.
Una competición ya clásica en el fin de fiesta de las campañas de las entidades locales y en la que las formaciones benjamines, alevines, infantiles y cadetes alargarán un poco más su estancia sobre las pistas. Eso sí, ahora ya de manera mucho más lúdica, sin puntos en juego.
Una iniciativa en la que estarán, además del club anfitrión, las entidades de Pontedeume, Atlántico de Oleiros y Viveiro, reuniéndose en el pabellón naronés casi 200 deportistas. Será a las 10.00 horas cuando comience la actividad con los duelos de infantiles y cadetes, disputándose por la tarde las restantes categorías, desde las cuatro. Una actividad que se presentó ayer con la presencia de la alcaldesa, Marián Ferreiro; el edil de Deportes, Ibán Santalla; el presidente del club, Alejandro Basoa y los miembros de la directiva Alejandro Aires, María Torrente y Beatriz Cereijo.