A Gándara, centro de la base en el Cidade de Narón de balonmano

Un momento de la presentación de la cita Cedida

A Gándara se convertirá este fin de semana, concretamente en la jornada del sábado, en capital del balonmano de base con la celebración del XXXII Torneo Cidade de Narón.

Una competición ya clásica en el fin de fiesta de las campañas de las entidades locales y en la que las formaciones benjamines, alevines, infantiles y cadetes alargarán un poco más su estancia sobre las pistas. Eso sí, ahora ya de manera mucho más lúdica, sin puntos en juego.