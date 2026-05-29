La recompensa de Hugo López con la convocatoria definitiva para el Europeo cadete

El naronés, con la presea lograda en tierras lusas Cedida

Ni una semana ha durado la incógnita sobre los nombres que representarán a España en el próximo Campeonato de Europa cadete que, además, tendrá la Federación Española de judo como anfitriona. Con Gran Canaria como sede, una de esas estrellas que estará en el tatami insular será el naronés Hugo López Pereira –AD Judo Ferrolterra–.

Una de las grandes promesas del judo de la comarca ha entrado por la puerta grande en su primer año en la categoría, celebrándolo con esta primera convocatoria internacional de mano del ente federativo estatal. El broche para esta llamada fue la segunda posición lograda por el local en la Copa de Europa de Faro el pasado fin de semana, en su tercera cita en el calendario internacional.

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Una plata que, junto con su primera posición en el ranking nacional, han hecho merecedor a López de este privilegio. El de la AD Ferrolterra, sin más competiciones previstas en su calendario, se centrará ahora en preparar minuciosamente su concurso en este Europeo, a disputarse en un mes en Canarias.