Celia Ortigueira y Claudia Lendoiro, las bazas locales en el Campeonato de España sub 14

Lendoiro, en el centro, en una cita del pasado año Cedida

El Campeonato de España sub 14 vive este fin de semana su undécima edición y lo hace con las pistas del estadio Camilo Cano de La Nucía como sede. Una competición estatal en la que la presencia de la comarca recaerá en ellas, en una Celia Ortigueira –Equilibrio Ferrol– y una Claudia Lendoiro –Atletismo Narón– que pisarán el tartán levantino tras llevar a cabo buenas actuaciones en las citas autonómicas.

Así, la primera se colgó la plata en salto de longitud en pista cubierta y la segunda firmó el doblete autonómico en peso, tanto “indoor” como al aire libre. Si bien, en esta ocasión, y con el formato de los últimos años, las locales tendrán que hacer frente a un triatlón específico. En el caso de Ortigueira será el B –1.000 metros, salto de longitud y jabalina– y en el de Lendoiro el D –80 metros, lanzamiento de peso y de disco–.

Narón, Equilibrio y Olympo parten con sus atletas como favoritos en Elviña En Galicia, el punto de atención estará en las pistas universitarias de Elviña, en las que se disputarán tanto el Campeonato Gallego sub 10 como el sub 12. Unas siempre emocionantes citas de base en las que la comarca contará con una amplia representación y con asimismo muchos nombres con claras opciones de pelear por el cajón. En la cita sub 12, los cabezas de cartel serán los naroneses Gael Seijido, Iago Suárez; Christofer Cornejo, Leo Peñas y Carme Paredes, del Equilibrio y Bieito Losada y Mireia Díaz, del Olympo pontés. Unas entidades que asimismo tendrán en Santiago Soto, Diego Fraga, Antón Vázquez y Adrián Alarcón a sus primeros espadas en la prueba sub 10.