Belén Toimil cruza mar y tierra para volver a ganar

La local ya sabe lo que lograr una presea en esta cita FRANCISCO FALOMIR ARIAS

Belén Toimil sigue con su gran semana internacional y si la pasada la deportista mugardesa se vistió de verde para colgarse el bronce en la Copa de Europa de clubes, ahora la del Playas del Castellón muda de color para enfundarse el rojo de la selección española.

La atleta de la villa y el resto de la selección estatal cambiaron asimismo de país, cruzando océanos y continentes para aterrizar en la capital peruana, Lima. Un largo viaje realizado el lunes para que el conjunto de dieciséis nombres llegase en perfectas condiciones para su actuación en el Campeonato Iberoamericano de atletismo. Una prueba que regresa al calendario internacional y asimismo con la presencia del combinado estatal y con Toimil buscando su segunda presea en esta competición transatlántica.

La de la villa ya se subió al cajón en la cita disputada, en aquella ocasión, un poco más cerca, en La Nucía. Ahora, cuatro años después de aquella plata, la mugardesa se presenta de nuevo a esta prueba muy cerca del registro con el que logró ese segundo lugar. Si por aquel entonces fue subcampeona con un mejor lanzamiento de 17,85 metros, ahora Toimil cuenta en sus mejores números de esta campaña con el 17,80 en pista cubierta en Chequia y el 17,18 ya al aire libre tanto en Jaén como en Castellón.

La plusmarquista española no estará sola en esta importante cita en la que seguir mejorando sus guarismos y continuar peleando por esa siempre dura barrera de superar como son los 18 metros. Y es que cinco de los nombres que estarán en liza en Perú son de su club, el Playas. Naiara Pérez, Lidia Sánchez-Pueblo, Daniel Cisneros y Álex Gracia harán sentir a Toimil casi como en casa. La local disputará su concurso en la noche del sábado a las 23.20 horas –horario peninsular español–.