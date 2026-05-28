Las primeras veces de Iria Jarama en la Copa del Mundo de Sevilla

La del San Feelipe, en el centro, con el resto del combinado estatal Federemo

En la ecuación que cada año se construye para conformar las tripulaciones de la selección española de remo la presencia de la sadense Iria Jarama –San Felipe Ferrol– es una de sus constantes. Sus variables, la embarcación en la que compite la deportista del club naval y, asimismo, su posible compañera o compañeras en caso de hacerlo en botes de equipo. En esta ocasión, y para su estreno esta campaña en el calendario internacional, además, Jarama “cambiará” de Aina, pasando de Cid a Arteman, integrando la tripulación nacional en el dos sin de la Copa del Mundo de Sevilla.

Será asimismo una prueba con varias primeras veces para Jarama. Además del debut con su compañera de entrenamientos en Banyoles –en donde ambas están en la concentración permanente de la selección española y, en alguna ocasión, ya han trabajado en esta embarcación en los entrenamientos–, será su estreno en el dos sin en categoría absoluta –ya había remado en el Mundial sub 23– y, además, el concurso de Jarama y Arteman será uno de los primeros en un programa deportivo de clasificatorias que se prevé muy caluroso en las aguas del Guadalquivir.

La del San Felipe y el combinado nacional suman dos semanas de trabajo en Sevilla y ella y su compañera “dos meses de entrenamiento con el dos sin. Es verdad que llevo toda la temporada haciendo skiff –individual–, pero tenemos buenas sensaciones, las velocidades son buenas”, relata la remera del club de la ciudad naval. Unas primeras veces debido a las que, como es lógico y así confiesa “no tenemos expectativas. Salir a competir y hacerlo bien”.

Sí que en el camino de esta tripulación está, sin duda, superar, por puestos o por tiempos, las regatas clasificatorias del viernes y en las que accederán a las semifinales dos por serie y los seis mejores tiempos, para conformar unos cuadros de doce. “Tenemos que hacer la regata a tope, porque tenemos que entrar, así que será una prueba al máximo”, cuenta. Una regata andaluza, en la que, como bien apunta Jarama “no hay ningún rival, por así decirlo, malillo, son todas bastantes buenas”.

Y también lo es este tándem Jarama-Arteman que compone una de las ocho tripulaciones de la selección española, preparando, en su futuro más cercano, su esperada presencia en el Campeonato del Mundo de Ámsterdam. Una autopista hacia Países Bajos que se inicia el viernes con muchas novedades y unas primeras veces para la del San Felipe muy esperanzadoras.