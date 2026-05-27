Triplete de bronce para el Sincro Ferrol en una Copa Promoción 

La entidad ferrolana vivió una gran jornada en Vigo Cedida

El viaje de regreso a casa desde Vigo fue mucho más llevadero para un Sincro Ferrol que celebró en la quinta cita de la Copa Promoción cuatro medallas. Tres de estas fueron de bronce, destacando el conseguido por Gaia Bande, Lara Barro, Sofía Bouza, Martina Fojo, Emma González, Nya Lassey, Valentina Loureiro, Valeria Martínez y Carlota Pérez en combo prealevín entre nueve equipos. Sus compañeras prebenjamines y benjamines fueron asimismo terceras, logrando la entidad la plata en el Trofeo sub 12.