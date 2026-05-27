Marcos Blanco y José Aba retienen el triunfo en el primer mandato de O Rei da Granxa 

Parejas más destacadas en la competición de San Sadurniño Cedida

O Rei da Granxa comenzó su “mandato” el pasado fin de semana en las instalaciones de San Sadurniño, con la disputa de la primera de sus fechas como sede del Circuito Galego de voley playa.

El calendario autonómico tiene ya una nueva sede en el norte y en esta primera toma de contacto de esta campaña, el triunfo se quedó en las manos de los locales Marcos Blanco y José Aba, ganando en la final a Manuel Queiro y Sebastián Fernández. En el cuadro sénior femenino. estas primeras plazas fueron para Estefanía Milesi y Aida Pérez y Laura Bouzas y Alba Vidal. En junio será el turno de cadete e infantil.