La cantera del Triatlón Ferrol y Cedeira se luce en el Gallego de menores de la villa

Los jóvenes nombres del Natación Cedeira y Triatlón Ferrol, en el podio de la villa Cedida

Con la comarca como uno de los grandes escenarios de las citas autonómicas, en esta ocasión fue la villa de Cedeira la que se convirtió en sede del Campeonato Gallego de duatlón de menores, en la que se ponían en juego los podios desde benjamín a cadete. Fue en la competición alevín en la que llegó un doblete dorado gracias a la actuación de las anfitrionas del Natación Cedeira –Lara Freire, Paula Castro y Carme Lorenzo– y a los deportistas del Triatlón Ferrol –Dylan Alarcón, Raúl Alvite y Roi Agra–.

Estos títulos estuvieron cimentados por la segunda plaza de Freire en un podio en el que también estuvo la ferrolana María Benasach. Un cajón al que se subió a lo más alto su compañero de la Escola Javi Gómez Noya Dylan Alarcón en la carrera masculina. El club ferrolano fue asimismo subcampeón en benjamín e infantil femenino con los grupos conformados por Candela Martínez-Raposo, Antía Suárez y Vega Colmenero, el primero, y Lucía Alvite, Cecilia Benasach y Leire Castro, el segundo.

Unas categorías en las que Alvite fue la ganadora, con la cedeiresa Vega Yáñez tercera y Martínez, segunda. En las citas masculinas, Adrián Alarcón e Iván Gómez fueron primero y tercero. En cadete, Noa Villádoniga y Martín Otero lograron el oro y Ainhoa Dopico, plata.