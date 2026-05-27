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+Deportes

El ferrolano Jaime Serrano, de casi pelear por podio al octavo lugar

El local, con el Buenas Migas Luceros de Cangas, se quedó a las puertas de semis en el Campeonato de España juvenil

Redacción
27/05/2026 20:45
El ferrolano, durante la competición disputada en Ciudad Real
El ferrolano, durante la competición disputada en Ciudad Real
Pablo Fergo
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Lo intentaron hasta el final, pero el Buenas Migas Luceros del ferrolano Jaime Serrano se quedó a las puertas de pelear por las primeras posiciones en la fase final a ocho del Campeonato de España juvenil, firmando finalmente la octava plaza tras ceder ante el Bidasoa (31-22)

Si bien, el grupo del balonmanista local comenzó su camino en Ciudad Real imponiéndose a una de las mejores canteras de España, el Dominicos (38-35), en un gran duelo en el que, además, no pudieron contar con el internacional Thompson.

Este chute de energía fue insuficiente para continuar la racha ante un Barça a otro nivel (17-38) y jugándoselo todo en el tercer choque ante el Prado Marianistas. Un duelo en el que a Serrano y sus compañeros les valía el empate para pelear por las cuatro primeras plazas, mientras que su rival tenía que ganar. Y así lo hizo (33-27), imponiéndose también semis y cediendo en la final ante el grupo catalán. Un gran papel del ferrolano ya que los dos finalistas estaban en su grupo.

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