El ferrolano Jaime Serrano, de casi pelear por podio al octavo lugar

El ferrolano, durante la competición disputada en Ciudad Real Pablo Fergo

Lo intentaron hasta el final, pero el Buenas Migas Luceros del ferrolano Jaime Serrano se quedó a las puertas de pelear por las primeras posiciones en la fase final a ocho del Campeonato de España juvenil, firmando finalmente la octava plaza tras ceder ante el Bidasoa (31-22).

Si bien, el grupo del balonmanista local comenzó su camino en Ciudad Real imponiéndose a una de las mejores canteras de España, el Dominicos (38-35), en un gran duelo en el que, además, no pudieron contar con el internacional Thompson.

Este chute de energía fue insuficiente para continuar la racha ante un Barça a otro nivel (17-38) y jugándoselo todo en el tercer choque ante el Prado Marianistas. Un duelo en el que a Serrano y sus compañeros les valía el empate para pelear por las cuatro primeras plazas, mientras que su rival tenía que ganar. Y así lo hizo (33-27), imponiéndose también semis y cediendo en la final ante el grupo catalán. Un gran papel del ferrolano ya que los dos finalistas estaban en su grupo.